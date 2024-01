Sabi­ne Sonn­tag prä­sen­tiert am 6. Febru­ar um 19.30 Uhr in der Kul­tur­fa­brik kniff­li­ge Büh­nen­bild-Ver­wand­lun­gen und was dahin­ter steckt.

Wie sahen Richard Wag­ners Büh­nen­bild-Vor­stel­lun­gen kon­kret aus? Was war zu sei­ner Zeit ohne Elek­tri­zi­tät über­haupt mög­lich? Wie rea­li­sie­ren heu­ti­ge Thea­ter­leu­te die mög­lichst offe­nen Umbau­ten und Ver­wand­lun­gen in „Das Rhein­gold“, „Göt­ter­däm­me­rung“ – und vor allem im Büh­nen­weih­fest­spiel „Par­si­fal“, des­sen zen­tra­ler Satz „zum Raum wird hier die Zeit“ eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung ist?

In ihrem Vor­trag mit dem Titel „Wie schaffst du die Ver­wand­lung?“ stellt Sabi­ne Sonn­tag die Büh­nen­vi­sio­nen von Wag­ner vor – und ihre (Un)Erfüllbarkeit bis heu­te. Auf Ein­la­dung des Richard-Wag­ner-Ver­bands Bam­berg (RWV) zeigt sie ver­schie­de­ne Lösun­gen, erklärt die kon­zep­tio­nel­len Ideen und tech­ni­schen Anfor­de­run­gen von einst und jetzt bis hin zur Aug­men­ted Rea­li­ty beim neu­en Bay­reu­ther Brillen-„Parsifal“.

Die Musik­wis­sen­schaft­le­rin und Opern­prak­ti­ke­rin aus Han­no­ver hat meh­re­re Bücher ver­öf­fent­licht, dar­un­ter zu Wag­ner als Figur in Spiel­fil­men und zu „Tri­stan“ als Film­mu­sik. Mit ihrem Vor­trag „Wag­ner im Kino“ war sie im Okto­ber 2021 erst­mals zu Gast beim RWV Bam­berg, im Novem­ber 2022 folg­ten ihre span­nen­den Aus­füh­run­gen, war­um Richard Wag­ner sich vor­zugs­wei­se in Frau­en ver­lieb­te, die schon ver­ge­ben waren. Der Ein­tritt zum mul­ti­me­dia­len Vor­trag in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­fa­brik am 6. Febru­ar um 19.30 Uhr im Kufa-Saal (Ohm­stra­ße 3) ist frei.