Am 27. Janu­ar fand das mit Span­nung erwar­te­te Bas­ket­ball­spiel zwi­schen dem ATS Kulm­bach und dem TSV Brei­ten­güß­bach 2 statt. Das Hin­spiel hat­te Brei­ten­güß­bach deut­lich gewon­nen, daher waren die Erwar­tun­gen hoch, dass Kulm­bach die­ses Mal eine Revan­che neh­men wür­de. Bei­de Mann­schaf­ten hat­ten vor dem Spiel eine ähn­li­che Bilanz von jeweils fünf Sie­gen in ihren bis­he­ri­gen Spielen.

Von Anfang an war klar, dass dies ein hart umkämpf­tes Spiel sein wür­de. Bei­de Teams gaben von der ersten Sekun­de an alles und kämpf­ten um jeden Ball­be­sitz. Das Spiel begann Aus­ge­gli­chen. Die Gäste aus Brei­ten­güß­bach konn­ten dank soli­der Frei­wurf­aus­beu­te (6/7) das erste Vier­tel mit zwei Punk­ten Vor­sprung gewinnen.(12:14)

Im zwei­ten Vier­tel kamen die Bas­ket­bal­ler des ATS offen­siv in Fahrt. Die Mann­schaft arbei­te­te gut zusam­men und fand immer wie­der den offe­nen Mann für den erfolg­rei­chen Abschluss. Dadurch konn­ten sich die Kulm­ba­cher zur Halb­zeit einen Vor­sprung von fünf Punk­ten erar­bei­ten. (31:26)

Beson­ders im drit­ten Vier­tel zeig­te der ATS Kulm­bach sei­ne Defen­siv stär­ken mit einer wah­ren “Block Par­ty”. Die Spie­ler waren aggres­siv und ent­schlos­sen, den TSV Brei­ten­güß­bach 2 am Korb­ab­schluss zu hin­dern. Mit einer beein­drucken­den Anzahl an Blocks setz­ten sie ein deut­li­ches Zei­chen und unter­stri­chen ihre Domi­nanz in der Zone. Den­noch konn­te Brei­ten­güß­bach das Vier­tel dank einer star­ken Feld­wurf­quo­te knapp für sich ent­schei­den und das Spiel somit auf drei Punk­te ver­kür­zen. (46:43)

Im vier­ten Vier­tel gelang dem ATS Kulm­bach dann ein beein­drucken­der 10–0 Run, der das Spiel end­gül­tig zu ihren Gun­sten ent­schied. Die Spie­ler zeig­ten eine star­ke Men­ta­li­tät und lie­ßen sich auch von einer mög­li­chen Auf­hol­jagd des TSV Brei­ten­güß­bach 2 nicht aus der Ruhe brin­gen. Ins­ge­samt kann man von einer star­ken Team­lei­stung reden, vier Spie­ler der Kulm­ba­cher punk­te­ten zweistellig.

Am Ende behielt die Kulm­ba­cher die Ober­hand und konn­te das Spiel mit einem ver­dien­ten Sieg been­den. (60:52)