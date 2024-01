Soli­da­ri­tät mit unse­ren Freun­den in Ljub­no – Flut­ka­ta­stro­phe im Savin­jia-Tal – unter­stüt­ze unse­re Freunde

Lie­ber Fliegenfischerfreund,

Viel­leicht hast du es schon mit­be­kom­men, dass sich am 4. August letz­ten Jah­res eine kata­stro­pha­le Flut im Savin­jia-Tal ereig­net hat. Nahe­zu alles, was unse­re Freun­de vom Fly­fi­shing Club Ljub­no über Jahr­zehn­te auf­ge­baut haben wur­de dabei in weni­gen Stun­den zerstört.

You­tube-Heli­ko­pter­vi­deo von einer Ret­tungs­mis­si­on am 08. August

Vie­le von uns haben das Flie­gen­fi­schen im Savin­jia-Tal und die Gast­freund­schaft dort genos­sen. Um unse­ren Freun­den und dem Ver­ein beim Wie­der­auf­bau direkt zu hel­fen, ist ein Spen­den­kon­to ein­ge­rich­tet wor­den. Jede Spen­den wird zweck­ge­bun­den für den Wie­der­auf­bau verwendet.

Spen­den­kon­to

DBS Bank Slovenien

IBAN: SI56 1966 0500 5329 754

SWIFT/BIC: SZKBSI2X

Vewen­dungs­zweck: Spen­de Flie­gen­fi­scher­freun­de Fraen­ki­sche Schweiz

Post­an­schrift

Ribiš­ka druži­na Ljub­no ob Savinji

Na Peceh 10

3333 Ljub­no ob Savinji

Slovenia

Online Spen­den

Fund­rai­sing-Kam­pa­gne unter https://​why​do​na​te​.com/​d​e​/​f​u​n​d​r​a​i​s​i​n​g​/​d​e​v​a​s​t​a​t​i​n​g​-​f​l​o​o​d​-​i​n​-​t​h​e​-​s​a​v​i​n​j​a​-​v​a​l​ley

Mei­ne Freun­de in Slo­we­ni­en und Ich dan­ken dir sehr für dei­ne Hilfe.

Herz­li­che Grü­ße aus Muggendorf

T.M. San­na

Flie­gen­fi­scher­schu­le Frän­ki­sche Schweiz