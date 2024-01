EC Kas­sel Hus­kies vs. Sel­ber Wöl­fe 2:1 n. P. (1:1; 0:0; 0:0/1:0)

Die Sel­ber Wöl­fe erkämpf­ten sich beim Tabel­len­füh­rer einen Punkt. Die Par­tie zwei­er defen­siv star­ker Mann­schaf­ten ver­lief über wei­te Strecken ohne spek­ta­ku­lä­re Tor­sze­nen. Miglio brach­te die Wöl­fe mit einer fei­nen Ein­zel­lei­stung in Füh­rung, die Ahl­roth zehn Minu­ten spä­ter wie­der aus­glei­chen konn­te. Danach hiel­ten die bei­den Tor­hü­ter ihre Kasten sau­ber, selbst im Penal­ty­schie­ßen konn­te erst der zehn­te Schüt­ze in Per­son von Lowry den Puck über die Linie brin­gen und den Zusatz­punkt für die Schlit­ten­hun­de sichern.

Wöl­fe star­ten gut

Die Sel­ber Wöl­fe star­te­ten gut in ihr Aus­wärts­spiel beim Spit­zen­rei­ter Kas­sel Hus­kies. Die erste Groß­chan­ce konn­ten zwar die Gast­ge­ber durch McMil­lan ver­zeich­nen, doch qua­si im direk­ten Gegen­zug tank­te sich Miglio allei­ne durch und brach­te die Schei­be zum 0:1 im Kas­se­ler Gehäu­se unter. Die Nord­hes­sen ant­wor­te­ten mit wüten­den Gegen­an­grif­fen, doch der Sel­ber Abwehr­ver­bund stand gut und hat­te mit Bit­zer einen star­ken Rück­halt zwi­schen den Pfo­sten ste­hen. Bru­ne und Bet­ta­har tra­fen nur die Lat­te, Weid­ner ver­zog und erneut Bru­ne schei­ter­te an Bit­zer. Zwi­schen­durch hät­te Peter in Unter­zahl auf 0:2 stel­len kön­nen, Hus­kie-Goa­lie Huf­sky konn­te den Abschluss aber ent­schär­fen. Ihre zwei­te Über­zahl­si­tua­ti­on im Spiel konn­ten die Hus­kies dann aber in der 16. Minu­te zum durch­aus ver­dien­ten Aus­gleich durch Ahl­roth nutzen.

Kampf um jeden Zen­ti­me­ter Eis

Der mitt­le­re Spiel­ab­schnitt war hart umkämpft. Bei­de Teams leg­ten ihren Fokus auf die Defen­si­ve, wodurch kla­re Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten Man­gel­wa­re waren. Huf­sky ret­te­te gegen Miglio, McN­eill und Bassen.

Letz­te­rer konn­te die klar­ste Tor­chan­ce im zwei­ten Drit­tel ver­zeich­nen, schei­ter­te aber am Kas­se­ler Tor­hü­ter nach guter Vor­ar­beit von Hel­jan­ko. Auf der ande­ren Sei­te muss­te Bit­zer aus­ge­rech­net bei Sel­ber Über­zahl die brenz­lig­ste Situa­ti­on berei­ni­gen, als Bru­ne allei­ne durch­ge­bro­chen war.

Lowry mit der Entscheidung

Auch im Schluss­ab­schnitt lie­ßen bei­de Mann­schaf­ten nur sehr wenig Tor­chan­cen zu. Bit­zer konn­te sich gegen Pre­to, Keu­ssen und Keck noch drei­mal mit schö­nen Fang­hand-Saves aus­zeich­nen. Kurz vor Ende der regu­lä­ren Spiel­zeit hat­ten die Sel­ber Wöl­fe noch­mal zwei ban­ge Minu­ten nach einer unnö­ti­gen Stra­fe gegen Knack­stedt zu über­ste­hen. Hier ret­te­te Bit­zer noch ein­mal gegen Keck, aber auch Bas­sen und Kruminsch hät­ten noch für die Ent­schei­dung sor­gen kön­nen. Doch so erkämpf­ten sich die Man­nen um Kapi­tän Hörd­ler bra­vou­rös und nicht unver­dient das Unent­schie­den nach 60 Minu­ten. In der Over­ti­me beka­men die Por­zel­lan­städ­ter noch eine Über­zahl zuge­spro­chen, konn­ten aber dar­aus kein Kapi­tal schla­gen. So muss­te das Penal­ty­schie­ßen ent­schei­den. Und auch die­se Dis­zi­plin wur­de von den star­ken Tor­hü­tern domi­niert. Auf Sel­ber Sei­te ver­ga­ben Kolu­paylo, Trs­ka, Miglio, Bas­sen sowie McN­eill und auch bei den Nord­hes­sen ver­ga­ben die ersten vier Schüt­zen, ehe Lowry für die Ent­schei­dung sorgte.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik