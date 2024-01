Rosenmontag im Dschungel von Gundelsheim

„Schwing dich ein nach Dschun­gels­heim“ lau­tet das Mot­to des dies­jäh­ri­gen Faschings in Gun­dels­heim. Freu­en Sie sich auf eine exo­ti­sche Rei­se in die Welt der Lia­nen und der wil­den Tie­re. Ein­ge­heizt wird der Gun­dels­hei­mer Par­ty-Dschun­gel mit den hei­ßen Beats der „Blech­street Boys“. Tau­chen Sie ein in das Dschun­gel­aben­teu­er von Gun­dels­heim und erle­ben Sie einen unver­gess­li­chen Rosen­mon­tag inmit­ten aus­ge­las­se­ner Faschingsstimmung!

Für den Rosen­mon­tag sind noch Kar­ten ver­füg­bar, die im Vor­ver­kauf bei der Gemein­de Gun­dels­heim für 12 € erhält­lich sind. Spon­ta­ne Fei­er­freu­di­ge haben die Mög­lich­keit, ihre Kar­ten an der Abend­kas­se für 15 € zu erwer­ben. Also sei­en Sie schnell und sichern Sie sich Ihren Ein­tritt für das Dschungelabenteuer.

Rosen­mon­tags­ball mit den Blech­street Boys