Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Inner­halb von weni­gen Minu­ten wur­de aus einem in der Luit­pold­stra­ße gepark­ten VW Golf meh­re­re Gegen­stän­de ent­wen­det. Der Geschä­dig­te hat­te sei­nen Pkw am Diens­tag, gegen 15.20 Uhr, in der Luit­pold­stra­ße geparkt gehabt und war nach zehn Minu­ten zu sei­nem Fahr­zeug zurück­ge­kehrt. In der Zwi­schen­zeit waren aus dem ver­mut­lich nicht ver­sperr­ten Pkw meh­re­re Elek­tro­nik­ar­ti­kel im Wert von 750,- Euro ent­wen­det worden.

Ein blaue Papier­ton­ne wur­de am letz­ten Diens­tag­nach­mit­tag in der Schild­stra­ße gestoh­len. Die Ton­ne im Wert von ca. 50 Euro war zur Ent­lee­rung auf der Stra­ße abge­stellt gewe­sen. Zeu­gen, die den unbe­rech­tig­ten Abtrans­port der Ton­ne beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Am letz­ten Don­ners­tag oder Frei­tag wur­de in der Gabels­ber­ger­stra­ße ein Auto zer­kratzt. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te die kom­plet­te rech­te Fahr­zeug­sei­te, der Hal­ter schätzt den Scha­den auf 3000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Aus der Bug­er Stra­ße wur­de eine Unfall­flucht ange­zeigt. Ein bis­her unbe­kann­ter Auto­fah­rer war gegen einen abge­stell­ten Maz­da gefah­ren, der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Der hin­ter­las­se­ne Scha­den wird auf 500,- Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. In der Nürn­ber­ger Stra­ße ereig­ne­te sich am Diens­tag, zwi­schen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter tou­chier­te den lin­ken Außen­spie­gel eines am rech­ten Stra­ßen­rand gepark­ten Pkw, KIA/​Sportage, und ver­ließ uner­laubt den Unfall­ort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeu­gen die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Drei Leicht­ver­letz­te bei Auf­fahr­un­fall auf der A73

Eggols­heim. Am Diens­tag­mor­gen fuhr der 49-jäh­ri­ge Fah­rer eines Seat auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg bei dich­tem Ver­kehr auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Als vor ihm ein 46-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer ver­kehrs­be­dingt brem­sen muss­te, erkann­te dies der Seat-Fah­rer auf­grund sei­nes zu gerin­gen Abstan­des und sei­ner hier­für unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit zu spät und fuhr hin­ten auf. Bei­de Fah­rer und auch ein 44-jäh­ri­ger Bei­fah­rer im Mer­ce­des wur­den dabei leicht ver­letzt und kamen vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst in Kran­ken­häu­ser. Bei­de Autos muss­ten abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf knapp 15.000 Euro geschätzt.

3 Leicht­ver­letz­te bei Auffahrunfall

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis gefahren

Bay­reuth. Ein 22-Jäh­ri­ger fuhr ohne Fahr­erlaub­nis und wur­de vor sei­ner Haus­tü­re kontrolliert.

Am Mitt­woch gegen 03:00 Uhr wur­de der Len­ker eines Pkw durch Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­ten sie fest, dass der 22-Jäh­ri­ge in Bay­reuth – zufäl­lig am Kon­troll­ort – wohn­haf­te Mann, nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis ist. Den Mann erwar­tet nur eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis. Auch die Hal­te­rin des PKW muss sich straf­recht­lich wegen Ermäch­ti­gen zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis verantworten.

Im Dro­gen­rausch mit dem Pkw unterwegs

Bay­reuth. Nach dem Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln war ein jun­ger Mann im Stadt­ge­biet mit sei­nem Auto unterwegs.

Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen, kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt einen Fahr­zeug­len­ker im Bereich der Erlan­ger Stra­ße. Bei dem 22 Jah­re alten Mann konn­ten Anzei­chen für einen Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Test bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten. Der Pkw des Auto­fah­rers wur­de ver­kehrs­si­cher abge­stellt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt – zur gerichts­ver­wert­ba­ren Doku­men­ta­ti­on der Betäu­bungs­mit­tel­kon­zen­tra­ti­on im Blut. Den jun­gen Mann erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren sowie einer Straf­an­zei­ge wegen des uner­laub­ten Besit­zes von Betäubungsmitteln.

Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durchgeführt

BAY­REUTH. Inner­halb von zwei Stun­den muss­ten am Diens­tag­nach­mit­tag Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth zwölf Fahr­zeug­füh­rer wegen über­höh­ter Geschwin­dig­keit beanstanden.

Von 14 Uhr bis 16 Uhr über­wach­ten die Beam­ten die Ein­hal­tung der Geschwin­dig­keit in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße im wei­te­ren Bereich der dor­ti­gen Schu­le. An die erlaub­ten 30 km/​h hiel­ten sich nicht alle Fahr­zeug­füh­rer. So muss­ten acht Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wer­den. Vier Fahr­zeug­füh­rer konn­ten vor Ort ein Ver­war­nungs­geld bezah­len. Der schnell­ste Fahr­zeug­füh­rer war mit 56 km/​h unter­wegs. Ihn erwar­tet ein Buß­geld in Höhe von 115 Euro und ein Punkt im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Geschwin­dig­keits­mes­sung

Wei­lers­bach. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt führ­ten am Diens­tag­vor­mit­tag eine zwei­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­mes­sung in der Bam­ber­ger Stra­ße auf Höhe der Schu­le durch. Dabei wur­den ins­ge­samt 9 Auto­fah­rer wegen zu schnel­len Fah­rens bean­stan­det. Noch vor Ort wur­den sie auf ihr Fehl­ver­hal­ten hin­ge­wie­sen. Der „Schnell­ste“ war ein 71-jäh­ri­ger Seni­or, der die Mess­stel­le mit sei­nem Renault mit 57 km/​h durch­fuhr, obwohl nur 30 km/​h erlaubt war. Ihn erwar­tet eine Geld­bu­ße und ein Punkt in Flensburg.

Ver­stoß gegen das Waffengesetz

Eber­mann­stadt. Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le eines 15-jäh­ri­gen Diens­tag­nacht am Bahn­hof wur­de ein Ein­hand­mes­ser fest­ge­stellt. Da er die­ses nicht mit­füh­ren durf­te, wur­de das Mes­ser sofort sicher­ge­stellt und die Eltern dar­über infor­miert. Den Jugend­li­chen erwar­tet eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Waffengesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Hau­sen. Der wei­ße Hyun­dai einer 40-jäh­ri­gen Frau wur­de am Frei­tag, den 26.01.2024, zwi­schen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Die Hyun­dai-Fah­re­rin hat­te ihren Pkw auf dem Park­platz eines Cafes in der Forch­hei­mer Stra­ße geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurück­kehr­te stell­te sie fest, dass ihre Stoß­stan­ge vor­ne rechts beschä­digt war. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Forch­heim. Am Mon­tag, zwi­schen 18:35 Uhr und 18:50 Uhr, wur­de der wei­ße VW/​Golf einer 33-jäh­ri­gen Frau in der Hafen­stra­ße, auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes, von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Am vor­de­ren lin­ken Kot­flü­gel sowie im Rad­lauf wur­den Krat­zer u. Del­len fest­ge­stellt. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 1.500 Euro und Zeu­gen, wel­che etwas beob­ach­tet haben, möch­ten sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) in Ver­bin­dung setzen.

Forch­heim. Ein 35-jäh­ri­ger Mann park­te am Mon­tag, gegen 11:00 Uhr sei­nen Daim­ler Chrys­ler in der Reg­nitz­stra­ße, vor sei­nem Wohn­an­we­sen. Als er am spä­ten Diens­tag­vor­mit­tag wie­der in sein Auto stei­gen woll­te stell­te er fest, dass die­ses zwi­schen­zeit­lich von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren wor­den war. Der Scha­den im lin­ken Kot­flü­gel­be­reich beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Brems­lei­tung durchgeschnitten

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Als ein 43-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­mor­gen in der Stra­ße Anger in sei­nen Dacia Lodgy ein­stieg fiel ihm auf, dass sein ABS-Sen­sor auf­leuch­te­te. Er ließ dar­auf­hin sein Auto in einer Werk­statt über­prü­fen. Hier konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Brems­lei­tung, das ABS-Kabel und die Achs­man­schet­te durch­trennt wur­den. Der Scha­den liegt bei ca. 1.000 Euro. Ein unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te das Auto in der Zeit von Diens­tag, 18.00 Uhr bis Mitt­woch, 07.30 Uhr. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Rund 30.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 30.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­vor­mit­tag auf der B 289 in Main­roth ereig­ne­te. Ein 47-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Audi A4 die Bun­des­stra­ße in Rich­tung Burg­kunst­adt und kam, ver­mut­lich auf­grund Sekun­den­schla­fes, am Orts­en­de von Main­roth von der Fahr­bahn ab. Nach etwa 50 Metern Fahrt durch den Acker, blieb er an einer Böschung hän­gen. Ver­letzt wur­den glück­li­cher­wei­se weder er noch sei­ne 25-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin. Der Audi war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.