Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Voll­be­setz­ter Pkw kommt von der Fahr­bahn kracht gegen einen Baum

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch kam eine 19-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin mit ihrem voll­be­setz­ten Mitsu­bi­shi von der Fahr­bahn ab und kol­li­diert fron­tal mit einem Baum.

Der mit fünf Per­so­nen besetz­te Mitsu­bi­shi war kurz vor Mit­ter­nacht auf der Raths­ber­ger Stra­ße zwi­schen Wald­kran­ken­haus und Raths­berg unterwegs.

Aus bis­lang noch unge­klär­ter Ursa­che kam die 19-jäh­ri­ge Fah­re­rin von der Fahr­bahn ab. Der Pkw krach­te mit vol­ler Wucht gegen einen Baum. Die fünf Insas­sen im Alter zwi­schen 17 und 22 Jah­ren hat­ten bei dem Unfall Glück im Unglück. Obwohl alle fünf Per­so­nen vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert wer­den muss­ten, zog sich kei­ner von ihnen schwe­re­re Ver­let­zun­gen zu.

An dem Mitsu­bi­shi ent­stand Total­scha­den, der sich auf ca. 35.000 Euro bezif­fert. Das Fahr­zeug muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen und von der Unfall­stel­le abge­schleppt werden.

Alko­ho­li­sier­ter „Gei­ster­rad­ler“ ver­ur­sacht Verkehrsunfall

Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen stieß ein 23-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer, der in Fal­scher Fahrt­rich­tung unter­wegs war, mit einem Pkw zusammen.

Der 23-jäh­ri­ge Rad­fah­rer war auf dem Rad­weg ent­lang der Paul-Gos­sen­Stra­ße in Fal­scher Fahrt­rich­tung unter­wegs, als ein Opel aus eine Grund­stücks­aus­fahrt auf die Fahr­bahn ein­fah­ren woll­te. Der 26-jäh­ri­ge Pkw­Fah­rer hielt an der Grund­stücks­aus­fahrt ord­nungs­ge­mäß an. Plötz­lich krach­te von rechts der Fahr­rad­fah­rer gegen den Kot­flüg­le des Opel.

Der Auf­prall war so hef­tig, dass der Rad­fah­rer über die Motor­hau­be des Pkw flog und schließ­lich auf dem Rad­weg zu lie­gen kam. Dabei trug sich der 23Jährige leich­te Ver­let­zun­gen davon.

Bei der Unfall­auf­nah­me bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch bei dem Rad­fah­rer. Ein Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,9 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fas­sa­de besprüht

Her­zo­gen­au­rach – Im Zeit­raum von Mon­tag­nach­mit­tag bis Diens­tag­vor­mit­tag wur­de die Fas­sa­de auf der Gebäu­de­rück­sei­te des Möbel­hau­ses in der Rath­ge­ber­stra­ße mit roter Far­be besprüht. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Laden­dieb

Ein 12jähriger Bub hat am Diens­tag­abend Gefal­len an zwei Spiel­zeug­pi­sto­le in einem Laden im Aisch­park­cen­ter gefun­den, die er sich von sei­nem Geld nicht hät­te kau­fen kön­nen. Der jun­ge Mann steck­te die knapp 13 Euro teu­ren Spiel­zeu­ge ein und wur­de prompt von der Kas­sie­re­rin erwischt. Die Poli­zei brach­te den Jun­gen nach Hau­se und über­gab ihn den Erziehungsberechtigten.

Reh von streu­nen­den Hun­den gerissen

Der Beob­ach­tung einer Auto­fah­re­rin nach dürf­te der Riss eines Rehs ver­mut­lich durch streu­nen­de Hun­de ver­ur­sacht wor­den sein. Die Frau sah am Diens­tag­vor­mit­tag gegen 08.15 Uhr bei der Fahrt von Greuth nach Zent­be­ch­ho­fen zwei hüft­ho­he Hun­de an einem frisch geris­se­nen Reh auf einem Feld neben der Stra­ße. Von dem Herr­chen oder Frau­chen der Hun­de, einem braun-schwar­zen und einem wei­ßen, deren Ras­se die Auto­fah­re­rin nicht benen­nen konn­te, war nichts zu sehen. Die Poli­zei Höch­stadt kon­tak­tier­te den Jagd­päch­ter, der den Kada­ver als sehr frisch ein­stuf­te und ermit­telt nun wegen des Ver­dachts der Jagd­wil­de­rei. Sach­dien­li­che Hin­wei­se hier­zu nimmt die zustän­di­ge Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Unfall­flucht

Ein Scha­den an der hin­te­ren lin­ken Fahr­zeug­sei­te eines roten Seat Ibi­za in Höhe von 750 Euro ist Gegen­stand von Ermitt­lun­gen wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ver­ur­sach­te den Scha­den an dem gepark­ten Seat in Hem­ho­fen in der Blu­men­stra­ße 34. Die Hal­te­rin des beschä­dig­ten Autos stell­te den Scha­den am Diens­tag um 15.30 Uhr fest und hat­te ihr Fahr­zeug zwei Stun­den zuvor auf dem Park­platz abge­stellt. Nach­dem der Unfall­ver­ur­sa­cher weg­fuhr, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, ermit­telt nun die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch wegen der Straf­tat und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940.