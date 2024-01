Gro­ßer Andrang herrsch­te beim tra­di­tio­nel­len Neu­jahrs­emp­fang von Justiz, Nota­ri­at und Rechts­an­walt­schaft im Ober­lan­des­ge­richts­be­zirk Bam­berg. Rund 300 Gäste aus der „Justiz­fa­mi­lie“, von Kir­chen, Poli­tik, Ver­wal­tung und wei­te­ren gesell­schaft­li­chen Insti­tu­tio­nen konn­te die Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Karin Ange­rer stell­ver­tre­tend für die Gast­ge­ber in der Aula der Uni­ver­si­tät Bam­berg begrü­ßen. Ihr beson­de­rer Gruß ging an die Damen und Her­ren Abge­ord­ne­te aus dem Baye­ri­schen Land­tag, den Amts­chef des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums der Justiz Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Prof. Dr. Frank Arloth, den eme­ri­tier­ten Erz­bi­schof Prof. Dr. Lud­wig Schick sowie den Prä­si­den­ten des unga­ri­schen Tafel­ge­richts in Pécs Dr. Tamas Turi.

„Eine funk­tio­nie­ren­de Rechts­pfle­ge trägt zur Zufrie­den­heit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit dem staat­li­chen Gemein­we­sen und dem Ver­trau­en in den Staat ent­schei­dend bei“, so Prä­si­den­tin Dr. Ange­rer im Rah­men ihrer Begrüßungsrede.

Auch sei die drit­te Gewalt ein Garant für den Rechts­staat und ein wich­ti­ger Stand­ort­fak­tor für die Wirt­schaft. Die­se Bedeu­tung der drit­ten Gewalt dür­fe nicht unter­schätzt wer­den. Daher sei man auch dank­bar für jede Unter­stüt­zung der Justiz, so Prä­si­den­tin Dr. Angerer.

Im Zen­trum des Neu­jahrs­emp­fangs stand die Fest­an­spra­che von Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründ­ler zum The­ma „Staats­an­walt – ein Beruf im Wan­del“. Das Amt eines Staats­an­walts sei kein blo­ßer Brot­er­werb, son­dern ein die­nen­des Amt. „Staats­an­wäl­tin­nen und Staats­an­wäl­te die­nen unse­ren gera­de in der aktu­el­len Zeit so wich­ti­gen Insti­tu­tio­nen von Demo­kra­tie und Rechts­staat, wenn sie den staat­li­chen Straf­ver­fol­gungs­an­spruch zur Gel­tung brin­gen und Straf­tä­ter zur Rechen­schaft zie­hen“, so Gene­ral­staats­an­walt Gründ­ler. Dies sei die Kern­auf­ga­be staats­an­walt­schaft­li­cher Tätig­keit. Der Anteil von Ermitt­lungs­ver­fah­ren, die in tat­säch­li­cher oder recht­li­cher Hin­sicht beson­ders schwie­rig sind, wür­de ste­tig steigen.

In kaum einem Ver­fah­ren kom­me man ohne die Aus­wer­tung elek­tro­ni­scher Beweis­mit­tel aus. Auch inter­na­tio­na­le Bezü­ge sei­en in den Ermitt­lungs- und Straf­ver­fah­ren all­ge­gen­wär­tig. So wären die Erfol­ge der Staats­an­walt­schaft Bam­berg im Kampf gegen Geld­au­to­ma­ten­spren­ger aus dem Aus­land ohne den beherz­ten Auf­bau einer grenz­über­schrei­ten­den Koope­ra­ti­on nicht mög­lich gewesen.

Das gesell­schaft­li­che Kli­ma, in dem Staats­an­wäl­tin­nen und Staats­an­wäl­te mit den Mit­teln des Straf­rechts für Recht und Ord­nung sor­gen sol­len, sei rau­er geworden.

„Dass sich Jüdin­nen und Juden in Deutsch­land an vie­len Ort nicht sicher füh­len und sich nicht unbe­fan­gen im öffent­li­chen Raum bewe­gen kön­nen, ist ein unge­heu­er­li­cher Zustand, den kei­ne Staats­an­wäl­tin und kein Staats­an­walt tole­rie­ren darf“, beton­te Gene­ral­staats­an­walt Gründ­ler. Gewin­nen las­se sich der Kampf gegen Extre­mis­mus und Anti­se­mi­tis­mus allein mit den Mit­teln des Straf­rechts sicher nicht. Aber auch das Straf­recht und die zu sei­ner Durch­set­zung beru­fe­nen Staats­an­wäl­tin­nen und Staats­an­wäl­te müss­ten ihren Bei­trag lei­sten, um Men­schen­fein­den und Demo­kra­tie­ver­äch­tern entgegenzutreten.

Das Arbeits­um­feld und die Arbeits­pro­zes­se der Staats­an­walt­schaf­ten sei­en von tief­grei­fen­den Umwäl­zungs­pro­zes­sen im Kon­text der fort­schrei­ten­den Digi­ta­li­sie­rung betrof­fen. Die For­de­rung nach Tech­no­lo­gie­of­fen­heit rich­te sich nicht nur an das Stra­fo­der Straf­pro­zess­recht. Auch die Staats­an­wäl­tin­nen und Staats­an­wäl­te müss­ten die­ser For­de­rung selbst gerecht wer­den. Das Amt einer Staats­an­wäl­tin oder eines Staats­an­walts ste­he gera­de in der jet­zi­gen Zeit vor viel­fäl­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen, aber es beinhal­te auch eine Viel­falt an neu­en Mög­lich­kei­ten, so Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründler.

Nach der mit viel Bei­fall bedach­ten Fest­re­de des Gene­ral­staats­an­walts luden die Prä­si­den­tin der Rechts­an­walts­kam­mer Bam­berg Ilo­na Trei­bert, der Vize­prä­si­dent der Lan­des­no­tar­kam­mer Dr. Peter Wirth, die Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Karin Ange­rer und Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründ­ler alle Anwe­sen­de zu Gesprä­chen, Dis­kus­sio­nen und Begeg­nun­gen ein.