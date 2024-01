A9 / BERG, LKR. HOF. In der Nacht zum Diens­tag beschlag­nahm­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof Mari­hua­na und Ecsta­sy bei einer Bus­kon­trol­le. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.

Am Diens­tag, kurz nach 1 Uhr, kon­trol­lier­ten Hofer Ver­kehrs­po­li­zi­sten die Insas­sen eines Fern­rei­se­bus­ses auf der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald an der A9. Bei einem gam­bi­schen Staats­bür­ger fan­den die Poli­zi­sten Mari­hua­na und Ecsta­sy im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich. Der Mann hat­te pro­biert die in Tüt­chen ver­pack­ten Dro­gen zu ver­schlucken, was die Beam­ten aber noch ver­hin­dern konn­ten. Bei der Über­prü­fung sei­ner Per­so­na­li­en stell­te sich außer­dem her­aus, dass sich der 35-Jäh­ri­ge seit meh­re­ren Mona­ten ohne Erlaub­nis in Deutsch­land aufhält.

Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen führt nun die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof. Der Gam­bier wird sich wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­recht und das Auf­ent­halts­recht straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.