Mit 150 Star­te­rin­nen und Star­tern wies der Hal­len­bad­sla­lom des Schwimm­ver­eins Bay­reuth wie­der ein breit gefä­cher­tes Spek­trum auf: von den jüng­sten Kanu­ten in der Schü­ler­klas­se U 10 bis zu den Senio­ren Ü 60 waren alle Alters- und Boots­klas­sen (Einer­ka­jak, Einer­ca­na­di­er und Zwei­er­ca­na­di­er) ver­tre­ten. Nicht nur aus Bay­ern, auch aus Baden-Würt­tem­berg, Hes­sen, Sach­sen, Thü­rin­gen und Sach­sen-Anhalt waren Teil­neh­mer aus 12 Ver­ei­nen ange­reist, um im SVB-Hal­len­bad ihre Kräf­te zu messen.

Nach­dem jeder Star­ter sei­ne bei­den Ein­zel­läu­fe absol­viert hat­te, bestrit­ten die 16 besten Her­ren und Schü­ler, sowie die 4 zeit­schnell­sten Damen noch einen Par­al­lel­sla­lom im k.o.-System – hier durf­te sich der SVB beson­ders über Lorenz Gor­wa freu­en, der in der Schü­ler­klas­se U 14 jeweils zwei­te Plät­ze sowohl im CI als auch im K1 erreich­te. Da er hier für den Par­al­lel­sla­lom qua­li­fi­ziert war, gewann er alle Paa­run­gen und setz­te sich im Final­lauf knapp gegen Jonas Hos­ke aus Hal­le durch.

Maxi­mi­li­an Pet­zold, der bereits in der Klas­se U 16 star­tet, durf­te sich jeweils über Platz 3 im CI und K1 freu­en. Kata­ri­na Pet­zold, die in der U 18-Klas­se eben­falls in bei­den Boots­ka­te­go­rien ange­tre­ten war, erkämpf­te sich im CI Platz 1 und sicher­te sich im K1 Rang 2. Nur eine knap­pe Sekun­de trenn­te Mat­hil­da Hof­mann (U 14) vom Sie­ger­po­dest – mit ihrer Zeit von 61,98 sec. lan­de­te sie auf Platz 5.

Neben Lorenz Gor­wa ging auch Emil Mül­ler in der Schü­ler­klas­se U 14, die mit 17 Kanu­ten am stärk­sten besetzt war, ins Ren­nen und wur­de 13.

Phil­ipp Opitz (U 12) plat­zier­te sich als bester baye­ri­scher Fah­rer an 4. Posi­ti­on, wäh­rend sei­ne Team­kol­le­gen Karl Häss­ler und Ben Söll­ner die Plät­ze 11 und 13 belegten.

Die bei­den Jüng­sten im SVB-Team, Eva Söll­ner und Lau­ra Mül­ler (bei­de U 10) kamen auf die Plät­ze 5 und 6 – beson­ders Eva Söll­ner zeig­te gute Lei­stun­gen in bei­den Läu­fen: ohne ihre Tor­be­rüh­run­gen und die dar­aus resul­tie­ren­den Straf­se­kun­den hät­te sie das Ren­nen auf Platz 2 beendet.

Bei den Damen durf­te sich Anto­nia Heigl, die nach lan­ger Wett­kampf­pau­se wie­der ins Boot gestie­gen war, über Platz 3 freu­en, wäh­rend Susan­ne Pley­er bei den Senio­rin­nen sieg­te. Auch die Senio­ren des SVB wuss­ten sich gut in Sze­ne zu set­zen: Knap­pe 2 Zehn­tel­se­kun­den fehl­ten Patrick Röber zum Sieg, der an sei­ne Dau­er­kon­kur­ren­ten Mar­kus Stroß aus Hanau ging. Rei­ner und Gun­ter Ficht­ner, sowie Andre­as Streh­lein folg­ten auf den Plät­zen 4 bis 6 und René Mül­ler ver­voll­stän­dig­te auf Rang 8 das Gesamtergebnis.

Im Zwei­er­ca­na­di­er der Her­ren setz­ten sich Rei­ner Ficht­ner und Andre­as Streh­lein vor ihren Team­kol­le­gen Patrick Röber und René Mül­ler auf Platz 1 und wie­sen die Kon­kur­ren­ten aus Fürth auf die Plät­ze. Ste­fa­nie Opitz, die zusam­men mit Patrick Röber ihren ersten Wett­kampf im Zwei­er­ca­na­di­er bestritt, durf­te sich über den Sieg in der Mix-Klas­se freuen.