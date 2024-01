Die Grü­nen Bay­ern for­dern die Auf­lö­sung des Anker­zen­trums Bam­berg. Das beschlos­sen am Wochen­en­de die über 300 Dele­gier­te des Grü­nen Lan­des­par­tei­tags in Lindau.

Der Antrag „A9 – Anker­zen­tren auf­lö­sen, Inte­gra­ti­on vor Ort ermög­li­chen“ wur­de gemein­sam vom Grü­nen ober­frän­ki­schen Bezirks­spre­cher Tim-Luca Rosen­hei­mer, Kreis­spre­che­rin Sarah Eisen­ber­ger (Grü­ne Bam­berg-Land) und Stadt­vor­stands­spre­cher Timm Schul­ze (Grü­nes Bam­berg) eingebracht.

„Das Kon­zept der Anker­zen­tren war von Anfang an eines, wel­ches aus­schließt und Inte­gra­ti­on aktiv ver­hin­dert!“ so Rosen­hei­mer in sei­ner Einbringungsrede.

Der Antrag for­dert die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung zur Ein­hal­tung ihres Ver­spre­chens auf, das Anker­zen­trum in Bam­berg zu schlie­ßen und das über­hol­te System der geschei­ter­ten Anker­zen­tren in ganz Bay­ern zu been­den. Die Erst­auf­nah­me von Geflüch­te­ten soll statt­des­sen künf­tig in dezen­tra­len Erst-Ankunfts­zen­tren gesche­hen. Danach sol­len die Men­schen schnell und nach dem Königs­stei­ner Schlüs­sel flä­chen­deckend ver­teilt wer­den, sodass eine sinn­vol­le Inte­gra­ti­on von Men­schen vor Ort mög­lich wird.

„Eine sinn­vol­le Inte­gra­ti­on, die alle wei­ter­bringt, kann nur in dezen­tra­len Unter­künf­ten funk­tio­nie­ren.“ so Stadt­spre­cher Timm Schul­ze nach­dem der Antrag auf dem Lan­des­par­tei­tag ein­stim­mig ange­nom­men wur­de. „Die­se dezen­tra­len Unter­künf­te muss die Staats­re­gie­rung nun ab sofort schaf­fen, damit das Anker­zen­trum in Bam­berg 2025 wie ver­spro­chen geschlos­sen wer­den kann.“

In ihrem Beschluss for­dern die baye­ri­schen Grü­nen den Frei­staat auf, die Kom­mu­nen bei den Rah­men­be­din­gun­gen vor Ort deut­lich stär­ker als bis­her zu unter­stüt­zen. Dazu braucht es eine ver­läss­li­che Finan­zie­rung von Asyl- und Migra­ti­ons­be­ra­tung, von sozia­ler Infra­struk­tur (Sozi­al­ar­beit an Schu­len, Sprach­för­de­rung usw.), von mit dem ÖPNV erreich­ba­ren Sprach­kur­sen und der schnel­le Aus­bau von sozia­lem Wohn­raum für alle Men­schen, so der beschlos­se­ne Text.

„Wir sind froh über die Unter­stüt­zung der Grü­nen Bay­ern für Bam­berg und Ober­fran­ken. Die Schlie­ßung des Anker­zen­trums spä­te­stens 2025 ist seit Lan­gem unser Ziel. Hof­fent­lich erhört auch die CSU unse­re For­de­rung und schließt das unsäg­li­che Kapi­tel der Anker­zen­tren in Bay­ern end­lich ab.“, ergänzt Kreis­spre­che­rin Sarah Eisenberger.