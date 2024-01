Im Sep­tem­ber 2023 wur­de über die Medi­en bekannt, dass Packmer´s vor der Schlie­ßung stand. Das Netz­werk Asyl und Inte­gra­ti­on hat dar­auf­hin einen offe­nen Brief geschrie­ben und auf die Wich­tig­keit von Packmer´s hin­ge­wie­sen und vehe­ment gegen die geplan­te Schlie­ßung pro­te­stiert. Neben den Grün­den der Nach­hal­tig­keit und der Arbeits­markt­maß­nah­men war es für uns als Netz­werk wich­tig, gegen die geplan­te Schlie­ßung zu pro­te­stie­ren, da Packmer´s für die Geflüch­te­te aller Krie­ge der letz­ten Jah­re eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le war, den ersten Bedarf an Möbeln, Geschirr etc. zu decken.

Die wei­te­ren Medi­en­be­rich­te zum The­ma Packmer´s in den letz­ten Wochen und Mona­ten haben wir mit Span­nung ver­folgt. Umso mehr freut es uns, dass Packmer´s wei­ter­ge­führt wird und somit auch wei­ter­hin eine wich­ti­ge Ein­kaufs­mög­lich­keit für unse­re Geflüch­te­ten bestehen bleibt. Wir wün­schen den lang­jäh­ri­gen Beschäf­ti­gen, dass sie auch unter der neu­en Füh­rung von Packmer´s die Beherzt­heit, die sie über die lan­ge Zeit von 25 Jah­ren gezeigt haben, wei­ter ein­brin­gen kön­nen. Eben­so freut es uns, dass es für die Men­schen, die es schwer haben auf dem ersten Arbeits­markt eine Arbeit zu fin­den, eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le bleibt und eben­so die Nach­hal­tig­keit einen hohen Stel­len­wert behält.

Sprecher*innen Netz­werk Asyl

Ani­ta Kern, Dr, Dona­ta Kaman, Diet­mar Denzler