Da eini­ge Bau­stel­len in und um Adels­dorf abge­schlos­sen sind, endet der Bau­stel­len­fahr­plan der Linie 205 zum ersten Febru­ar. Ab dann kön­nen mor­gens in der Schü­ler­zeit­la­ge an Schul­ta­gen meh­re­re Fahr­ten der Linie 205 wie­der zurück­ver­legt ver­legt wer­den. Daher sind ab Don­ners­tag, 01.02.2024 fol­gen­de Ände­run­gen vorgesehen:

Fahrt­rich­tung Höchstadt

Die Fahrt um 6:59 Uhr ab Zeckern Bahn­hof star­tet wie­der um 7:14 Uhr.

Die Fahrt um 6:48 Uhr ab Röt­ten­bach Gewer­be­ring star­tet neu um 6:51 Uhr. Die Fahr­ten um 6:49 Uhr und 6:50 Uhr ab Röt­ten­bach Gewer­be­ring wer­den wie­der um 07:04 Uhr und 07:05 Uhr durchgeführt.

Die bei­den Fahr­ten um 7:07 Uhr ab Adels­dorf Ev. Gemein­de­zen­trum star­ten um 7:22 Uhr.

Die Fahrt um 6:31 Uhr sowie die bei­den Fahr­ten um 06:36 Uhr ab Erlan­gen Neu­er Markt star­ten um 6:46 Uhr bzw. 06:51 Uhr.

Fahrt­rich­tung Erlangen

Die Fahrt um 05:26 Uhr star­tet ab Med­bach wie­der um 5:41 Uhr. Die bei­den Fahr­ten um 5:33 Uhr ab Höch­stadt Schwe­den­schan­ze star­ten um 5:48 Uhr.