VCE fei­ert zwei Heim­sie­ge und sechs wich­ti­ge Punkte

Nur eine Woche nach der schmerz­haf­ten Nie­der­la­ge in Leip­zig hat sich der VC Elt­mann ein­drucks­voll zurück­ge­mel­det und sei­ne bei­den Heim­spie­le gegen den TSV Mim­men­hau­sen und die Young­sters aus Fried­richs­ha­fen jeweils mit 3:1 gewon­nen. Somit gelang dem Team von Trai­ner Chri­sti­an Kranz die Revan­che für die Nie­der­la­ge gegen den TSV aus dem Hin­spiel und wei­te­re sechs Punk­te wan­dern auf das Kon­to der Unter­fran­ken. „Ein unglaub­lich wich­ti­ges Wochen­en­de für uns. Gera­de nach so einer ärger­li­chen Nie­der­la­ge war es unheim­lich wich­tig, dass wir uns davon nicht run­ter­zie­hen las­sen und wie­der zurück in die Erfolgs­spur fin­den. Es war zwar immer noch nicht alles Gold, was glänzt aber ab Ende haben wir unser Ziel erreicht und sind sehr stolz und zufrie­den mit dem Ergeb­nis.“, freut sich Mana­ger Felix Resch­ke nach einem anstren­gen­dem Wochenende.

Im ersten Spiel des Wochen­en­des gab es per­so­nell eigent­lich kei­ne Über­ra­schun­gen und Coach Kranz star­te­te mit Lieb, Medu­ric, Nowak, Urban, Engel, Sta­nic und Wer­ner in die Par­tie gegen die Gäste vom Boden­see. Nach einem rela­tiv kla­ren ersten Satz, den der VCE ver­dient mit 25:21 gewin­nen konn­te, star­te­te man im zwei­ten Satz jedoch recht unkon­zen­triert und mit eini­gen Feh­lern in den näch­sten Abschnitt.

So muss­te der VC Elt­mann gleich zu Beginn des Sat­zes reagie­ren und Rich­ter kam beim Spiel­stand von 6:10 für Engel in die Par­tie. Die­ser Wech­sel zeig­te dann auch gleich die erwünsch­te Wir­kung und der Tabel­len­füh­rer kämpf­te sich zurück in den Satz, glich aus und zog dann kom­pro­miss­los am TSV vor­bei, sodass auch der zwei­te Satz letz­ten Endes recht deut­lich mit 25:20 an die Haus­her­ren ging. Nach der stan­dard­mä­ßi­gen Pau­se von zehn Minu­ten tat sich der Favo­rit dann aber erneut schwer und lief wäh­rend des gan­zen Sat­zes einem knap­pen Rück­stand hin­ter­her, an dem dies­mal auch Joker Seba­sti­an Rich­ter nichts ändern könn­te und man zuse­hen muss­te, wie der drit­te Satz mit 23:25 abge­ge­ben wer­den muss­te. Wie so häu­fig in die­ser Sai­son ließ sich der VCE von dem Rück­schlag aber kei­nes­wegs beein­drucken und bewies wie auch in den Spie­len zuvor gro­ßen Kampf­geist und mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit. Auch wenn der Satz nicht gut begann und man erneut einem knap­pen Rück­stand hin­ter­her­lau­fen muss­te, ent­schied in der Cruncht­i­me mal wie­der die grö­ße­re Erfah­rung und indi­vi­du­el­le Klas­se über den Aus­gang des vier­ten Abschnitts, den sich der VCE letzt­lich mit drei Punk­ten Vor­sprung mit 25:22 für sich ent­schei­den konn­te. „Das war ein guter Start ins Wochen­en­de und das wich­tig­ste ist, dass sich kei­ner ver­letzt hat und mor­gen alle Spie­ler wie­der am Start sind. Das wird nicht ein­fach gegen Fried­richs­ha­fen und so ein Spiel steckt uns auch mor­gen bestimmt noch in den Kno­chen.“, so Kapi­tän Johan­nes Engel kurz nach dem Erfolg.

Mit die­ser Aus­sa­ge soll­te der Kapi­tän auch recht behal­ten und wie vor­her­ge­sagt, war dem VC Elt­mann anzu­mer­ken, dass die anstren­gen­de Par­tie gegen Mim­men­hau­sen sei­ne Spu­ren hin­ter­las­sen hat­te. Den­noch über­zeug­te der Tabel­len­füh­rer im ersten Satz mit einer kon­zen­trier­ten und enga­gier­ten Lei­stung, wel­che dafür sorg­te, dass der erste Satz klar mit 25:21 gewon­nen wer­den konn­te. Dass der zwei­te Satz dann mit dem­sel­ben Ergeb­nis für den Geg­ner ende­te, lag vor allem an der ver­bes­ser­ten Lei­stung der Gäste, die gera­de im Block und Auf­schlag eine Schip­pe drauf­leg­ten und den VCE damit stark unter Druck setz­ten. „Wir haben es nicht geschafft, die Lei­stung aus dem ersten Satz zu bestä­ti­gen und haben etwas nach­ge­las­sen. Das reicht dann gegen ein solch talen­tier­tes Team wie Fried­richs­ha­fen nicht aus und der Satz­ver­lust geht so abso­lut in Ord­nung.“, fasst Mit­tel­blocker und MVP des Spiels Melf Urban den Satz­ver­lust zusammen.

Nach der zehn­mi­nü­ti­gen Satz­pau­se schaff­te es der Tabel­len­füh­rer dann jedoch zu gewohn­ter Stär­ke zurück­zu­fin­den und domi­nier­te den Geg­ner im drit­ten Satz nach Belie­ben. 25:13 hieß es am Ende aus Sicht der Unter­fran­ken und auch wenn sich im vier­ten Satz noch­mal ein span­nen­de­res Duell ent­wickel­te, zeig­te der Tabel­len­füh­rer in den ent­schei­den­den Situa­tio­nen sei­ne gan­ze Klas­se und behielt dank des star­ken End­spurts von Dia­go­nal­spie­ler Gav­ra Medu­ric auch in die­sem Satz mit 25:20 die Ober­hand. Zusätz­lich fei­er­te auch der Lang­zeit­ver­letz­te Jan­nis Hopt sein Come­back und trug mit ein paar wich­ti­gen Auf­schlä­gen zum Sieg der Elt­man­ner bei. „Wir sind froh, dass er wie­der aktiv am Spiel­ge­sche­hen teil­neh­men kann und hof­fen jetzt, dass er schnellst­mög­lich wie­der in sei­ne Top­form kommt, damit er uns in den ent­schei­den­den Spie­len wie­der hel­fen kann. Wir haben es ohne ihn bis­her ganz gut hin­be­kom­men aber wis­sen natür­lich auch, dass er in den ent­schei­den­den Momen­ten ein Unter­schieds­spie­ler sein kann und wir ihn unbe­dingt brau­chen, wenn wir die Sai­son erfolg­reich been­den möch­ten.“, weiß Zuspie­ler Bru­no Simu­nic um die Stär­ken sei­nes Mannschaftskollegen.

Das näch­ste Spiel für den VC Elt­mann steht dann bereits am Sonn­tag auf dem Pro­gramm. Zu unge­wohn­ter Zeit trifft man dann aus­wärts auf die RAM­FI­RE Vol­leys aus Dres­den, bevor es nur eine Woche spä­ter dann zum abso­lu­ten Spit­zen­spiel kommt und der VCE das Top­team aus Rot­ten­burg emp­fängt. „Am Sonn­tag spie­len wir gegen Dres­den und alles ande­re inter­es­siert uns die­se Woche auch nicht. Wir den­ken immer von Spiel zu Spiel und wis­sen, wie stark Dres­den gera­de vor hei­mi­scher Kulis­se ist.“, will Trai­ner Chri­sti­an Kranz noch nichts über das bevor­ste­hen­de Spit­zen­spiel der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga wissen.