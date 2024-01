Die Pfar­rei­en des Katho­li­schen Seel­sor­ge­be­reichs Forch­heim und die evan­ge­li­schen Gemein­den in Forch­heim, St. Johan­nis und Chri­stus­kir­che, sowie das Bünd­nis gegen Extre­mis­mus jeder Art unter­stüt­zen aus­drück­lich die hohen Wer­te der Men­schen­wür­de und der Demo­kra­tie in unse­rem Land. Des­halb schlie­ßen sie sich bewusst der Kund­ge­bung und Demon­stra­ti­on an, zu der das Bünd­nis „Bunt statt braun“ ein­ge­la­den hat. Treff­punkt am Frei­tag, 02.02.2024, um 15:45 Uhr im Le-Per­reux-Park. Es folgt ein Demon­stra­ti­ons­zug über die Bam­ber­ger Stra­ße, die Haupt­stra­ße und die Tor­stra­ße zum Strecker­platz. Das Mit­brin­gen von Ban­nern unse­rer kirch­li­chen Ver­bän­de und Ver­ei­ne ist erwünscht.