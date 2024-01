Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth:

UNTER­STEIN­ACH / KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Ein 44-jäh­ri­ger Tsche­che steht im Ver­dacht, am frü­hen Mon­tag­mor­gen in Unter­stein­ach ein Auto gestoh­len und anschlie­ßend in Kasen­dorf in ein Hotel ein­ge­bro­chen zu sein. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ ein Rich­ter am Diens­tag­nach­mit­tag Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann.

Zunächst soll sich der 44-Jäh­ri­ge am Mon­tag, gegen 3 Uhr, gewalt­sam Zutritt zu einem Wohn­haus in Unter­stein­ach ver­schafft und einen Auto­schlüs­sel an sich genom­men haben. Anschlie­ßend soll der Mann mit dem ent­spre­chen­den Fahr­zeug nach Kasen­dorf gefah­ren sein und dort in ein Hotel ein­ge­bro­chen sein. Der Tat­ver­däch­ti­ge soll die Büro­räu­me durch­sucht und eine klei­ne Sum­me Bar­geld gestoh­len haben, bevor er sich uner­kannt aus dem Staub mach­te. Der Eigen­tü­mer des gestoh­le­nen Fahr­zeugs hat­te zwi­schen­zeit­lich Anzei­ge bei der Poli­zei erstat­tet, sodass bereits meh­re­re Strei­fen nach dem Auto fahn­de­ten. Mit Erfolg: Die Beam­ten ent­deck­ten das gesuch­te Auto auf einem Park­platz in Kasen­dorf und konn­ten den Tat­ver­däch­ti­gen fest­neh­men, als die­ser um kurz vor 7 Uhr zu dem Fahr­zeug zurück­kehr­te. Anschlie­ßend über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermitt­lun­gen. Am Diens­tag­nach­mit­tag erließ ein Rich­ter auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth Haft­be­fehl gegen den Mann. Die­ser sitzt inzwi­schen in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt ein.