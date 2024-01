In ganz Ober­fran­ken betei­lig­ten sich am Mitt­woch meh­re­re Hun­dert Land­wir­te am bun­des­wei­ten Akti­ons­tag des Bau­ern­ver­ban­des. Zum Ein­satz­en­de blickt die Poli­zei auf einen weit­ge­hend stö­rungs­frei­en Ver­lauf zurück.

Bereits in den Mor­gen­stun­den mach­ten sich wie­der zahl­rei­che Land­wir­te in ihren Trak­to­ren auf den Weg zu den 30 Ver­an­stal­tungs­or­ten im Regie­rungs­be­zirk. Über das gesam­te ober­frän­ki­sche Auto­bahn­netz ver­teilt demon­strier­ten sie ein­mal mehr gegen die aktu­el­le Bun­des­po­li­tik. Wie durch die jeweils zustän­di­gen Ver­samm­lungs­be­hör­den geneh­migt, postier­ten dich die Teil­neh­mer an Auto­bahn­zu­fahr­ten und sorg­ten dort für zeit­wei­se Sper­run­gen mit ihren Trak­to­ren. Ver­ein­ba­rungs­ge­mäß wur­den die Sper­ren in regel­mä­ßi­gen Abstän­den geöff­net, um die Beein­träch­ti­gung für die Auto­bahn­nut­zer mög­lichst gering zu hal­ten und grö­ße­re Staus zu ver­mei­den. Zum Ende der Ver­samm­lun­gen zähl­te die ober­frän­ki­sche Poli­zei ins­ge­samt rund 450 Teil­neh­mer in zir­ka 400 Trak­to­ren. Gegen 16 Uhr berich­tet das Poli­zei­prä­si­di­um von einem weit­ge­hend stö­rungs­frei­en Ver­lauf und betont das koope­ra­ti­ve Ver­hal­ten der Ver­an­stal­tungs­teil­neh­mer. Die im Vor­feld geführ­ten Gesprä­che zwi­schen Ver­an­stal­tern, Ver­samm­lungs­be­hör­den und Poli­zei zeig­ten also ihre Wirkung.