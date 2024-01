OBER­FRAN­KEN. Aktu­ell ver­sam­meln sich zahl­rei­che Land­wir­te anläss­lich des bun­des­wei­ten Akti­ons­ta­ges ent­lang der ober­frän­ki­schen Auto­bah­nen. Die ober­frän­ki­sche Poli­zei ist vor Ort und sorgt für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf der Veranstaltungen.

Seit dem frü­hen Mitt­woch­mor­gen demon­strie­ren zahl­rei­che Land­wir­te im Rah­men des ange­kün­dig­ten bun­des­wei­ten Akti­ons­ta­ges. Mit ihren Trak­to­ren postier­ten sie sich ent­lang der ober­frän­ki­schen Auto­bahn­li­ni­en. Gemäß ihrer Ver­samm­lungs­be­schei­de ver­ur­sa­chen sie dort zeit­wei­se Sper­run­gen der Zufahr­ten mit regel­mä­ßi­gen Öff­nun­gen zur Ent­la­stung des Verkehrs.

Gegen 10.30 Uhr zähl­ten die Ein­satz­kräf­te rund 350 Teil­neh­mer mit über 300 Trak­to­ren an den etwa 30 Ver­samm­lungs­or­ten im Regie­rungs­be­zirk. Für einen mög­lichst rei­bungs­lo­sen Ver­lauf der Ver­an­stal­tun­gen mahnt die ober­frän­ki­sche Poli­zei dazu, sich an die getrof­fe­nen Abspra­chen sowie an die Ver­kehrs­re­geln zu hal­ten. Um die Beein­träch­ti­gung der Bevöl­ke­rung zu mini­mie­ren, wer­den Blocka­den ohne vor­he­ri­ge Abspra­chen nicht tole­riert und Straf­ta­ten kon­se­quent ver­folgt. Auto­bahn­be­nut­zer wer­den gebe­ten, die Ver­samm­lungs­or­te zu umfah­ren und die näch­ste freie Auf­fahrt zu benut­zen. Ach­ten Sie auf die Wei­sun­gen der Poli­zei und die Ver­kehrs­mel­dun­gen. Die Ver­samm­lun­gen wer­den vor­aus­sicht­lich bis in den spä­ten Nach­mit­tag andauern.