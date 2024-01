Am 9. Juni 2024 wird es nach vier­jäh­ri­ger Zwangs­pau­se bei den Fal­ken wie­der einen „Tag des Kin­des“ rund um das Fal­ken­heim und den Spiel­platz Goe­the­stra­sse geben. Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Fal­ken spar­ten die Mit­glie­der aber auch nicht mit Kritik.

Die Kri­tik ent­zün­de­te sich dabei vor allem dar­an, dass Jugend­ver­bän­de, die Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten in Jugend­hei­men oder auf Zelt­plät­zen anbie­ten, seit 2023 zur Umsatz­steu­er­pflich­tig­keit ver­don­nert sind. „Das ist wohl ein schlech­ter Witz“, so Betreue­rin Clau­dia Fischer sicht­lich erzürnt. „Wir set­zen doch nicht alle Hebel in Bewe­gung, um ehren­amt­lich und sozi­al­ver­träg­lich ein attrak­ti­ves, und trotz­dem kosten­gün­sti­ges Kin­der- und Jugend­an­ge­bot zu orga­ni­sie­ren.“ Man sei froh, wenn man kosten­deckend arbei­ten kön­ne. Man­che Ange­bo­te sei­en ein Drauf­zahl­ge­schäft. Die Umsatz­steu­er sei ein rich­ti­ger Preis­trei­ber, monier­te sie. Neben den ohne­hin gestie­ge­nen Vermietungs‑, Per­so­nal- und Neben­ko­sten sei­en die Trä­ger jetzt auch noch gezwun­gen, die Umsatz­steu­er auf die Über­nach­tungs­prei­se drauf zu schla­gen und so an die Kin­der- und Jugend­grup­pen wei­ter­zu­ge­ben. „Frech­heit“, kom­men­tier­te auch Man­fred Dorsch die neue Pra­xis. Aber auch sonst sah Fischer dunk­le Wol­ken über der Kin­der- und Jugend­ar­beit auf­zie­hen. Im Zuge der Infla­ti­on hät­ten die Prei­se ins­ge­samt stark ange­zo­gen und mach­ten kosten­gün­sti­ge Kin­der- und Jugend­an­ge­bo­te noch schwie­ri­ger zu kalkulieren.

Fischer the­ma­ti­sier­te auch die ange­dach­te Ver­klei­ne­rung des Frei­zeit­gar­tens durch den Aus­bau der Bahn­un­ter­füh­rung Ost in der Gang­ho­fer­stra­sse – Strö­ßen­reu­ther Stra­sse. Die Ver­mes­sung habe statt­ge­fun­den, so der Vor­sit­zen­de des Jugend­heim- und Zelt­la­ger­platz­ver­eins Her­mann Eisen­hut. Es ste­he zur Dis­kus­si­on, dass die Gemein­de für die geplan­te Ver­brei­te­rung der Unter­füh­rung und ihren Aus­bau eine Teil­flä­che vom Frei­zeit­gar­ten benö­ti­ge. Dies betref­fe gera­de die brei­te­ste Flä­che des Frei­zeit­gar­tens und wür­de die Nut­zungs­mög­lich­kei­ten und damit die Attrak­ti­vi­tät des Frei­zeit­gar­tens beein­träch­ti­gen. Gene­rell müs­se dann über­legt wer­den, ob das Beach­vol­ley­ball­feld über­haupt zu hal­ten sei. In jedem Fall müs­se das Feld mit erheb­li­chen Kosten ver­scho­ben und neu auf­ge­san­det werden.

Gemein­de­rat Wolf­gang Hüb­ner erneu­er­te sei­ne bei­den Anträ­ge, im 50. Jubi­lä­ums­jahr des Jugend­heim­ver­eins dem Ehren­bür­ger und Grün­dungs­va­ter des Jugend­heim­ver­eins und der Fal­ken Max Haas und sei­ner Gat­tin Elfrie­de zu Ehren das Valen­tin-Kuh­band­ner-Heim in Max-Haas-Jugend­heim umzu­be­nen­nen und als Aner­ken­nung ihrer über 60-jäh­ri­gen ehren­amt­li­chen Ver­dien­ste eine Büste, ein Reli­ef oder eine Gedenk­ta­fel am Jugend­heim anzu­brin­gen. Dem Namens­ge­ber, den frü­he­ren Kem­nather Land­rat Valentn Kuh­band­ner, sei es zwar zu ver­dan­ken, dass es gebaut wer­den konn­te, ergänz­te Clau­dia Fischer. Doch kaum jemand kön­ne heu­te mit dem Namen noch etwas anfan­gen. Max Haas habe die Initia­ti­ve ergrif­fen, das Haus gebaut und ihm mit Ver­an­stal­tun­gen und Ver­mie­tun­gen Leben ein­ge­haucht. Ohne Haas gäbe es auch kei­ne Fal­ken­grün­dung, beton­te sie. Er woll­te zu Leb­zei­ten kei­nen Dank, kei­ne Blu­men, kei­ne Geschenk. „Irgend­wann aber ist es an uns, Dan­ke zu sagen. Noch kennt man Max Haas“, mein­te sie. In einem ein­stim­mi­gen Beschluss ver­stän­dig­ten sich die Mit­glie­der, dass sei­tens der Fal­ken eine Gedenk­ta­fel initi­iert und dafür die Kosten getra­gen wer­den. In einem ersten Schritt wer­den Kosten­vor­anschlä­ge und Gestal­tungs­vor­schlä­ge eingeholt.

Im Vor­feld der Dis­kus­si­on war die Bilanz des Ver­eins­jah­res der Fal­ken erfreu­lich aus­ge­fal­len, wie Bei­spie­le in der Rück­schau der Vor­sit­zen­den San­dra Redel zeig­ten. So war Kin­dern und Jugend­li­chen viel Spaß gebo­ten beim gro­ßen Som­mer­la­ger der Fal­ken im Jugend­haus in Triebs­dorf bei Coburg. Eine Woche lang stan­den erleb­nis­rei­che Tage und Näch­te auf dem Pro­gramm, so Betreue­rin Clau­dia Fischer. Ein Aus­flug führ­te zur Veste Coburg mit sei­nem Natur­kun­de­mu­se­um, ins Nau­ti­land, zum Erleb­nis­bad Coburg sowie auf den Staf­fel­berg und nach Vier­zehn­hei­li­gen. Auch das Weih­nachts­backen mit Clau­dia Fischer, Stef­fi Schels, Teres Aleksa, Kimy Bading und Karin Gil­lich habe rich­tig Spaß gemacht. Sechs Stun­den lang wur­de das Fal­ken­heim für zwölf Fünf- bis 14-jäh­ri­ge in eine Weih­nachts­bäcke­rei ver­wan­delt. Rie­si­gen Zuspruch ern­te­te der Fal­ken­stand beim Weih­nachts­markt des Kin­der­gar­ten­för­der­ver­eins. Nach sechs Stun­den waren beim Ker­zen­mar­mo­rie­ren alle Tafel und Stum­pen­ker­zen ausverkauft.

In der 50-jäh­ri­gen Geschich­te konn­ten selbst beim Kin­der­fa­sching erst­mals schwar­ze Zah­len geschrie­ben wer­den, berich­te­te Kas­sier Lukas Giestl. Man­fred Dorsch und Man­fred Gil­lich beschei­nig­ten ein­wand­freie Buch­füh­rung. Die Ent­la­stung erfolg­te einstimmig.

Auch 2024 haben die Fal­ken viel vor. So wird beim Kin­der­fa­sching am Sams­tag, 10. Febru­ar, das Fal­ken­heim wie­der zur Nar­ren­hoch­burg. Dabei ist man beim Oster­markt (16. März), der Früh­jahrs- und Herbst­voll­ver­samm­lung des Kreis­ju­gend­rings. Vom 3. bis 8. August geht es nach Sont­ho­fen zur Feri­en­frei­zeit. Ein Herbst­ba­steln wird im Okto­ber ange­bo­ten. Höhe­punkt des Jah­res ist im 50. Jahr wie­der das Kin­der­fest am 9. Juni. „Kin­der und Jugend­ar­beit macht so viel Spaß. „Wir freu­en uns über jeden, der ger­ne neue Ideen und ein biss­chen Zeit und Enga­ge­ment ein­bringt“, so Vor­sit­zen­de San­dra Redel.. „Gera­de für das Kin­der­fest am 9. Juni benö­ti­gen wir neue Ideen und jede hel­fen­de Hand.“