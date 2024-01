Das Land­rats­amt Bay­reuth teilt mit, dass für den mor­gi­gen Mitt­woch, 31. Janu­ar 2024, Kund­ge­bun­gen im Bereich der Auto­bahn­auf­fahr­ten Gefrees, Trockau, Peg­nitz, Wei­den­sees und Ple­ch ange­zeigt wur­den. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr sind Blocka­den der Auto­bahn­auf­fahr­ten in Wei­den­sees, sowie in Trockau in Rich­tung Bay­reuth für den Ver­kehr kom­mend aus Rich­tung Leups und Lin­den­hardt sowie an der Auf­fahrt Ple­ch in Rich­tung Nürn­berg für den Ver­kehr aus Rich­tung Otten­hof kom­mend geplant.

Nach Anga­ben des Ver­an­stal­ters sol­len jeweils kur­ze Zeit­fen­ster geschaf­fen wer­den, in wel­chen die sich stau­en­den Fahr­zeu­ge auf die Auto­bahn auf­fah­ren kön­nen. Für Ret­tungs­fahr­zeu­ge, Feu­er­wehr etc. ist die Auf­fahrt jeder­zeit mög­lich. Die Poli­zei wird die Blocka­de­ak­tio­nen vor Ort begleiten.