Seit nun­mehr zwei Jah­ren fin­den Rat­su­chen­de zum The­ma Pfle­ge Hil­fe und Rat beim Pfle­ge­stütz­punkt Land­kreis Forch­heim. In per­sön­li­chen Bera­tungs­ge­sprä­chen erhal­ten sie Bera­tung zur Pfle­ge­be­gut­ach­tung und zu Lei­stun­gen der Pfle­ge­kas­sen, des Bezirks Ober­fran­ken und dar­über hinaus.

Meh­re­ren hun­dert Rat­su­chen­den konn­te in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren schon gehol­fen wer­den. Mon­tag um 9 Uhr star­tet die Tele­fon­zeit im Pfle­ge­stütz­punkt und schon klin­gelt das erste Mal das Tele­fon. Die Anru­fe­rin berich­tet vom pfle­ge­be­dürf­ti­gen Vater, der seit Jah­ren von der Mut­ter zuhau­se ver­sorgt wird. Doch nun las­sen auch die Kräf­te der Mut­ter nach. Sie fragt nach Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten am Wohn­ort und bekommt Adres­sen von Tages­pfle­ge, ambu­lan­tem Pfle­ge­dienst und Nach­bar­schafts­hil­fe in Wohn­ort­nä­he. Auch Pfle­ge­zeit und Pfle­ge­un­ter­stüt­zungs­geld sind The­ma im Gespräch.

Der näch­ste Anruf ist schon auf dem Anruf­be­ant­wor­ter gelan­det. Frau Her­bert vom Pfle­ge­stütz­punkt erklärt, dass Tele­fo­na­te meist nicht in 5 Minu­ten erle­digt sind und somit auch Anru­fe nicht direkt ange­nom­men wer­den kön­nen. Doch der Rück­ruf beim Rat­su­chen­den erfolgt unmit­tel­bar. Im Anschluss ste­hen dann vor­her ver­ein­bar­te per­sön­li­che Bera­tungs­ge­spräch im Pfle­ge­stütz­punkt oder in der Woh­nung der Betrof­fe­nen an. „Hier bera­ten wir aus­führ­lich zu den Lei­stun­gen der Pfle­ge­kas­se oder hel­fen bei der Antrag­stel­lung. Viel Zeit nimmt aber auch die Bera­tung zu den Pfle­ge­gra­den und zur Pfle­ge­be­gut­ach­tung in Anspruch.“

„Unse­re Bera­tun­gen sind kosten­frei, egal wie oft der Rat­su­chen­de uns kon­tak­tiert und wir bera­ten unab­hän­gig.“ Finan­ziert wird dies von den Kran­ken- und Pfle­ge­kas­sen, vom Land­kreis Forch­heim und vom Bezirk Oberfranken.

Der Pfle­ge­stütz­punkt steht von Mon­tag bis Frei­tag für per­sön­li­che Bera­tun­gen zur Ver­fü­gung und bie­tet inzwi­schen auch regel­mä­ßi­ge Außen­sprech­ta­ge in Neun­kir­chen am Brand und in Ober­tru­bach an, wei­te­re sol­len die­ses Jahr noch fol­gen. Ter­mi­ne kön­nen unter 09191/86–2290 und unter pflegestuetzpunkt@​lra-​fo.​de ver­ein­bart werden.

Vor­trä­ge in Koope­ra­ti­on mit der VHS wird es auch in 2024 geben, so z.B. die Online-Vor­trä­ge „Tipps für die Pfle­ge­be­gut­ach­tung“ am Mon­tag, 26.02.2024 und „Häus­li­che Pfle­ge gestal­ten – die Lei­stun­gen der Pfle­ge­kas­sen“ am Mon­tag, 18.03.2024 jeweils um 19 Uhr.