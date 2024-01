Frau Sabri­na Hof­mann und Hel­mut Sta­del­mann luden des­halb zu einem Kara­te-Lehr­gang der beson­de­ren Art in die wun­der­bar reno­vier­te Wei­lers­ba­cher Schul­turn­hal­le ein. Sehr vie­le aus den unter­schied­lich­sten Ver­ei­nen kamen, um in das Oki­na­wa­ni­sche Tegu­mi zu schnuppern.

Da dies aus­schließ­lich der Selbst­ver­tei­di­gung dient, wur­de am Vor­mit­tag in Stra­ßen­klei­dung trai­niert. Der Fokus lag aus bekann­ten Grün­den in der Abwehr von Mes­ser­an­grif­fen. Dafür hat Hel­mut für jeden Teil­neh­mer Mes­ser ange­schafft und es wur­de bis zum Mit­tag­essen geübt. Am Nach­mit­tag, jetzt wie­der in unse­rer schwar­zen Kara­te-Klei­dung, wur­den Abwehr gegen son­sti­ge Gegen­stän­de, Fall­schu­le, Wür­ge- und Aus­weich­tech­ni­ken bis zur Erschöp­fung ein­stu­diert. Am Abend gin­gen alle müde, glück­lich aber gestärkt in das ver­dien­te Wochenende.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de