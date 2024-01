Kin­der sam­mel­ten für Kinder

Jeder kennt sie, die Kin­der, die als Hl. Drei Köni­ge ver­klei­det am Anfang eines jeden Jah­res durch die Stra­ßen zie­hen, an den Häu­sern klin­geln und den Segen des Christ­kin­des an die Türen schrei­ben. 20*C+M+B+24 steht dann da mit Krei­de ange­schrie­ben, das steht für „Chri­stus man­sio­nem bene­di­cat“, Chri­stus seg­ne die­ses Haus.

Zum Dank erhal­ten die Stern­sin­ger, wie wir sie nen­nen, eine Spen­de. Frü­her all­ge­mein für „die Mis­si­on“, steht heu­te das „Kin­der­mis­si­ons­werk Die Stern­sin­ger“ dahin­ter, das mit dem Geld über 1.100 Pro­jek­te für Kin­der welt­weit finan­ziert. Bei­spiel­haft wur­de die­ses Jahr ein Pro­jekt für Kin­der indi­ge­ner Völ­ker im Ama­zo­nas­ge­biet näher vorgestellt.

In Forch­heim gin­gen vor rund vier Wochen über 150 Kin­der und Jugend­li­che durch den Seel­sor­ge­be­reich, also die Stadt Forch­heim, plus die Pfar­rei­en Hau­sen und Herolds­bach, und sam­mel­ten so die stol­ze Sum­me von über 35.200 Euro. Teil­wei­se an einem Tag, teil­wei­se an meh­re­ren Tagen, zogen die Kin­der in rund 50 Grup­pen durch das Gebiet – egal wie das Wet­ter war.

Der Dank gilt allen Spen­dern für ihre Groß­zü­gig­keit, aber auch den Kin­dern und Jugend­li­chen, die manch­mal für vie­le Jah­re die „Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen“ (wie es offi­zi­ell heißt) unter­stüt­zen. Sie hel­fen Kin­dern in Not über­all auf der Welt. Die­ser Blick „über den Tel­ler­rand“ hin­aus hilft zu ver­ste­hen, dass wir hier bei uns durch­aus etwas tun kön­nen, damit sich das Leben woan­ders ver­bes­sert, wovon am Ende alle pro­fi­tie­ren werden.