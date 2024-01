Enga­ge­ment in der Vor­weih­nachts­zeit: Kin­der der Kir­chen­ge­mein­de Lin­den­hardt unter­stüt­zen HIP Hun­ger­hil­fe mit Plätzchenverkauf

In einer tol­len Akti­on zur Vor­weih­nachts­zeit haben die Kin­der der Kir­chen­ge­mein­de Lin­den­hardt ihre Back­kün­ste unter Beweis gestellt. Gemein­sam wur­den nicht nur köst­li­che Plätz­chen gebacken, son­dern die­se lie­be­voll ver­ziert und anspre­chend ein­ge­packt. Die Früch­te ihrer Arbeit fan­den in den Got­tes­dien­sten der Advents­wo­chen­en­den einen wür­di­gen Abschluss – die Plätz­chen wur­den nach den Got­tes­dien­sten ver­kauft. Das Ergeb­nis die­ser herz­li­chen Initia­ti­ve war mehr als beein­druckend: Ein Erlös von über 1220 € kam zusammen.

Seit vie­len Jah­ren ist es Tra­di­ti­on, dass das Team der Plätz­chen­back­ak­ti­on einen Ver­ein oder eine Orga­ni­sa­ti­on aus­wählt, dem der gesam­mel­te Erlös für den guten Zweck gespen­det wird. In die­sem Jahr fiel die Wahl auf die HIP Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz e.V. Die­se enga­gier­te Peg­nit­zer Akti­ons­grup­pe der Welt­hun­ger­hil­fe sam­melt seit über 14 Jah­ren Geld für ein Schul­spei­sungs­pro­jekt in Burun­di, einem der ärm­sten Län­der unse­rer Welt.

Mit den gesam­mel­ten Spen­den unter­stützt HIP Hun­ger­hil­fe in Burun­di über 160 Schu­len mit jeweils etwa 1000 Kin­dern. Die­se finan­zi­el­le Hil­fe gewähr­lei­stet, dass die Kin­der täg­lich eine war­me, gesun­de Mahl­zeit erhal­ten kön­nen. Dar­über hin­aus wer­den Schul­gär­ten ange­legt, Was­ser­zister­nen instal­liert und drin­gend benö­tig­te sani­tä­re Anla­gen errichtet.

Der Erlös aus der Plätz­chen­ak­ti­on der Kin­der der Kir­chen­ge­mein­de Lin­den­hardt wird somit einen bedeut­sa­men Bei­trag dazu lei­sten, das Schul­spei­sungs­pro­jekt in Burun­di wei­ter vor­an­zu­trei­ben und das Leben der Kin­der nach­hal­tig zu ver­bes­sern. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Betei­lig­ten für die­ses groß­ar­ti­ge Bei­spiel von Mit­mensch­lich­keit und Gemein­schafts­sinn in der fest­li­chen Jahreszeit.