Die Land­ju­gend steht vor ihrem größ­ten Event ihrer Ver­eins­ge­schich­te: ihr 50/55-jäh­ri­ges Jubi­lä­um 2026. Mit dem neu­en Vor­sit­zen­den Lukas Giestl und einer Rei­he neu­er Gesich­ter im Vor­stand wie im Fest­aus­schuss wur­den in der Gene­ral­ver­samm­lung die Wei­chen für die näch­sten zwei Jah­re gestellt.

31 stimm­be­rech­tig­te Mit­glie­der hat­ten sich im Land­gast­hof Imhof getrof­fen, um die Wei­chen für die näch­sten Jah­re zu stel­len. Unter den Ehren­gä­sten Chia­ra Hart­mann vom Bezirks­land­ju­gend­ver­band, Esther Popp vom Kreis­land­ju­gend­ver­band sowie Jugend­be­auf­trag­te Ursu­la Hör­ath. Man kommt schon fast aus dem Stau­nen nicht her­aus, wie bin­nen weni­ger Minu­ten rei­bungs­los und mit unter­halt­sa­men Vor­stel­lungs­run­den der Über­gang zu einem neu­en zwölf­köp­fi­gen Füh­rungs­gre­mi­um und die Beset­zung eines Fest­aus­schus­ses gelingt. Mit einem ein­stim­mi­gen Ver­trau­ens­vo­tum wur­de dabei der 25-jäh­ri­ge Spei­chers­dor­fer Lukas Giestl zum neu­en Vor­sit­zen­den gewählt. Er folgt der Win­di­schen­lai­ba­cher Katha­ri­na Her­tel nach, die nach fünf Jah­ren ihr Amt auch aus beruf­li­chen Grün­den zur Ver­fü­gung gestellt hat­te. Zwei­ter Vor­stand bleibt Patrick Mül­ler (25) aus Sel­bitz. Zum neu­en drit­ten Vor­stand wur­de Jan­nis Schirm­er (23) aus Kir­chen­lai­bach gewählt. Das neu geschaf­fe­ne Amt der vier­ten Vor­sit­zen­den über­nahm Lea Deub­zer (21) aus Sel­bitz. Chri­stoph Schäff­ler (20) und Anna­le­na Wal­ter (19), bei­de Läm­mers­hof, küm­mern sich um die Kas­se. Han­nah Zeit­ler (21), Spei­chers­dorf, und Con­stan­tin Böhm (21), Plö­ssen, beset­zen die bei­den Schrift­füh­rer­po­sten. Als Bei­sit­zer fun­gie­ren Moritz Heindl (15), Julia und Lau­ra Hänf­ling (bei­de 16) sowie Juli­an Schirm­er (18). Die Kas­se prü­fen Chri­sti­an Porsch und Mar­kus Heindl.

Beim Fest­aus­schuss für das 50/55-jäh­ri­ge Jubi­lä­um wur­de die Vor­stand­schaft ergänzt um Chia­ra Hart­mann, Chri­sti­an Schwenk, Anna­le­na Pöllath, Gabri­el Zieg­ler, Chri­sti­an Bay­er­lein, Tan­ja Sie­ben­eich­ner, Katha­ri­na Her­tel, Anto­nia Schäff­ler und Vere­na Horn. Die Land­ju­gend gehört gesell­schaft­lich und kul­tu­rell in der Gemein­de zu den unver­zicht­ba­ren Aktiv­po­sten der Kin­der- und Jugend­ar­beit. Unge­bro­chen ist sie jung, dyna­misch, ein­falls­reich und ver­steht es, von der Grup­pen­ar­beit bis zum Mega-Event mit tau­sen­den Besu­chern alles bestens zu orga­ni­sie­ren. Nach­dem das 50-jäh­ri­ge Jubi­lä­um 2021 der Coro­na­pan­de­mie zum Opfer fiel und die Land­ju­gend 2026 55 Jah­re jung wird, wird in zwei Jah­ren bei­des als „50/55-Jubi­lä­um“ gefei­ert. Im Früh­jahr 2024 wird man in die ersten Über­le­gun­gen zum Fest­pro­gramm mit musi­ka­li­schen High­lights, kul­tu­rel­len Events und Chal­lenges ein­stei­gen. Auch sonst haben die Mädels und Jungs in die­sem Jahr viel vor: 27. Janu­ar 2024 Jung­sko­chen, 9. bis 12.März 2024 Ski­fah­ren, 1. Mai 2024 Mai­baum­auf­stel­len, 14. oder 21. Sep­tem­ber 2024 Wein­fest in der Land­ju­gend­hal­le, 26. 2024 Okto­ber Okto­ber­fest in der Sportarena.

Nahe­zu 30 Ver­an­stal­tun­gen waren es aber auch wie­der im abge­lau­fe­nen Jahr, wie Her­tel in ihrer Rück­schau mit­tels Power Point nicht ohne Stolz resü­mie­re. „Ohne Euch wäre das alles nicht mög­lich gewe­sen“, so Her­tel an die Adres­se ihrer Vor­stand­schaft und Mit­glie­der. Ihr Dank galt dem Team um Patrick Mül­ler für die Rea­li­sie­rung des Hal­len­an­baus vom Spa­ten­stich bis zur Ein­wei­hung, Rein­hold Schmidt (67) und Anna­le­na Pöllath (25) für die wöchent­li­che Betreu­ung der Kin­der­volks­tanz­grup­pe. Im Gegen­zug gab es für Her­tel Blu­men aus den Hän­den des zwei­ten Vor­sit­zen­den Mül­ler. „Wir haben dir viel zu ver­dan­ken. Alles ist super gelau­fen, alles hat toll funk­tio­niert“, resü­mier­te er die vier­jäh­ri­ge Vorstandsarbeit.

So reich­te der Akti­vi­tä­ten­rei­gen von Grup­pen­aben­den und Kin­der­weih­nachts­fei­er zu Jubiläums‑, Sport­fest- und Kirch­weih­be­su­chen. Dabei war man beim Faschings­völ­ker­ball­tur­nier, Lebend­kicker­tur­nier und Land­ju­gend­tag des Kreis­ver­ban­des, bei Pol­ter­aben­den, Geburts­ta­gen und Hoch­zei­ten. Mit­ge­stal­tet wur­de das Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm der Gemein­de mit einem Kin­der­nach­mit­tag. Viel Applaus ern­te­ten die Auf­trit­te der Kin­der­volks­tanz- und Rock´n Roll-Grup­pe bei ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen wie Senio­ren­früh­lings­fest und Senio­ren­weih­nachts­fei­er der Gemein­de, Blas­mu­sik-Open-Air in Wir­benz, Mai­baim­auf­stel­len und Advents­markt. Mit dem Bus ging es zum Anna-Fest nach Erlan­gen. Freund­schaf­ten wur­den gepflegt am Grup­pen­lei­ter­lehr­gang in Grain­au. Einen Voll­tref­fer lan­de­te man beim Wein­fest in der Land­ju­gend­hal­le, nicht zuletzt dank der Stim­mungs­ka­no­ne Wal­ter Kobel auf der Stei­ri­schen. Das Jahr klang schließ­lich mit dem „Advents­markt am Dorf­platz“ Kir­chen­lai­bach rund um die Ägi­di­us­kir­che aus. „Wir lie­ben die Atmo­sphä­re dort und waren mit unse­ren Scho­ko­früch­ten wie­der mit dabei“, erin­ner­te Hertel.

„Alles rich­tig gemacht, allein wenn man beim Kin­der­volks­tanz in die Gesich­ter der Senio­ren schaut“, so Jugend­be­auf­trag­te Ursu­la Hör­ath. Wie die Spar­te Volks­tanz und Rock´n Roll vom Enga­ge­ment der Erwach­se­nen lebe, so bemer­kens­wert sei mit­glie­der- und vor­stand­sei­tig das gro­ße Ein­zugs­ge­biet eines klei­nes Ver­eins für Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne aus den vie­len Gemeindeteilen.