Mit einem breit­ge­fä­cher­ten Kurs­an­ge­bot star­tet die Volks­hoch­schu­le Wun­sie­del in das neue Semester.

Das Pro­gramm bie­tet viel Interessantes:

Der Pen&Paper-Kurs star­tet am 01.02.24 um 18:00 Uhr in der Stadt­bü­che­rei. In sie­ben Ter­mi­nen wer­den ver­schie­de­ne Rol­len­spiel­ar­ten begut­ach­tet und natür­lich auch gespielt. Der Kurs kostet 110 €.

Der Japa­nisch-Kurs (Stu­fe 1c) star­tet eben­falls am 01.02.24 um 18:00 Uhr, jedoch in den Räu­men der Mit­tel­schu­le Wun­sie­del. 12 Wochen dau­ert der Kurs und kostet 90 €.

Wer etwas mehr Bewe­gung mit sei­nem Part­ner braucht, ist beim Tanz­kurs „Sal­sa, Rueda de Casi­no und Bachata“ bestens auf­ge­ho­ben. Ab dem 02.02.24, 19:00 Uhr im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus wer­den die Hüf­ten geschwun­gen, der Kurs kostet pro Teil­neh­mer 35 €.

Wer sein Tsche­chisch in gemüt­li­cher Run­de auf­fri­schen möch­te, ist bei der tsche­chi­schen Kon­ver­sa­ti­on ab 06.02.24 um 18:30 Uhr in der Mit­tel­schu­le Wun­sie­del rich­tig. In 12 Ter­mi­nen wird nicht nur die Spra­che auf­ge­frischt, son­dern auch Ein­blicke in die Kul­tur der lie­ben Nach­barn gewährt. Die Kosten betra­gen 90 €.

Wer lie­ber Spa­nisch spricht, kommt ab dem 19.02.24, 18:00 Uhr auf sei­ne Kosten. In 10 Ter­mi­nen wird in der Mit­tel­schu­le geübt. Der Kurs kostet 75 €.

Für alle, die mit einem grü­nen Dau­men geseg­net sind, fin­det am 20.02.24 der Vor­trag „Der Weg zum eige­nen Küchen- und Wild­kräu­ter­gar­ten“ in den Räu­men der Stadt­bü­che­rei (Jean-Paul-Str. 5, 95632 Wun­sie­del) ab 18:00 Uhr statt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 22 €.

Mehr span­nen­de Kur­se gibt’s unter www​.vhs​-fich​tel​ge​bir​ge​.de