Sam­mel­auf­ruf „Ihr Par­la­ment. Ihre Erin­ne­run­gen.“ – Deut­scher Bun­des­tag und Haus der Geschich­te star­ten eine gemein­sa­me Akti­on zu 75 Jah­ren leben­di­ger Parlamentsgeschichte

Die Bun­des­re­pu­blik wird 75 – und das Par­la­ment fei­ert mit. 1949 trat in Bonn der erste Deut­sche Bun­des­tag zusam­men – in einem geteil­ten Land. 1999, zehn Jah­re nach der Fried­li­chen Revo­lu­ti­on in der DDR, zog das gesamt­deut­sche Par­la­ment nach Ber­lin – vor 25 Jah­ren. Zu die­sem Anlass star­ten Bun­des­tag und Bon­ner Haus der Geschich­te eine Jubiläumsaktion.

Die bei­den Bam­berg-Forch­hei­mer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Lisa Badum (Grü­ne) und Andre­as Schwarz (SPD) rufen alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum Mit­ma­chen auf: „Berei­chern Sie das Par­la­ments­ju­bi­lä­um mit Ihren Erin­ne­run­gen!“ Mit per­sön­li­chen Geschich­ten, Fotos von Erin­ne­rungs­stücken, Ereig­nis­sen und Begegnungen.

Wer sich an der Akti­on betei­li­gen möch­te, sen­det ein Foto sei­nes Erin­ne­rungs­ge­gen­stan­des und die dazu­ge­hö­ri­ge Geschich­te an Parlamentsgeschichte@​hdg.​de. Aber auch ohne Fotos sind die per­sön­li­chen Erin­ne­run­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an ihre Begeg­nun­gen mit dem Par­la­ment und den Abge­ord­ne­ten herz­lich will­kom­men. Eine Aus­wahl der Ein­sen­dun­gen wird im Inter­net­an­ge­bot des Deut­schen Bun­des­ta­ges prä­sen­tiert werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.bun​des​tag​.de/​7​5​-​j​a​h​re/.