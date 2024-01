Seit 2009 gibt es HIP (Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz), die Peg­nit­zer Akti­ons­grup­pe der Deut­schen Welt­hun­ger­hil­fe. Damals hat­te der Peg­nit­zer Gym­na­si­al­leh­rer Gerald Witt­ke die Initia­ti­ve ergrif­fen und mit eini­gen wei­te­ren Unter­stüt­zern den Ver­ein gegrün­det, der sich v.a. die Unter­stüt­zung eines Schul­spei­sungs­pro­jekts für Grund­schul­kin­der im afri­ka­ni­schen Burun­di zum Ziel gesetzt hat. Die­sem Pro­jekt ist die Grup­pe seit­her treu geblie­ben. Über 190.000€ konn­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren unter der Lei­tung von Gerald Witt­ke an Spen­den erar­bei­tet wer­den – ein wesent­li­cher Bei­trag zum Erfolg des Schul­spei­sungs­pro­jekts. Basis dafür war die Mischung aus wie­der­keh­ren­den Aktio­nen wie dem Jazz­früh­schop­pen, dem Weih­nachts­kar­ten­ver­kauf und der Soli­brot­ak­ti­on. Dazu kamen beson­de­re Ver­an­stal­tun­gen wie Kon­zer­te, Vor­trä­ge und Aktio­nen an Peg­nit­zer Schulen.

Nach 14 Jah­ren wech­selt nun die Lei­tung von HIP. San­dra Her­tel wur­de in der Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein­stim­mig als Nach­fol­ge­rin von Gerald Witt­ke gewählt. Damit über­nimmt eine Ver­tre­te­rin der näch­sten Hel­fer­ge­ne­ra­ti­on die Lei­tung des ca. 60 Mit­glie­der star­ken Ver­eins und garan­tiert so auch die Wei­ter­füh­rung der drin­gend nöti­gen Hilfe.

Für das näch­ste Jahr sind wie­der eini­ge Akti­vi­tä­ten in Pla­nung. Neue Mit­ar­bei­ter/-innen sind herz­lich will­kom­men! Sie kön­nen sich z.B. beim näch­sten Tref­fen von HIP am 19.3.24 um 19.30 Uhr im Gast­haus „Zum Gey­er“ in Peg­nitz informieren.