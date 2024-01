Am Diens­tag, 06. Febru­ar 2024, fin­det im Pack mer’s in Forch­heim wie­der ein Repa­ra­tur-Café statt. Von 15 bis 18 Uhr haben alle Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, defek­te Gegen­stän­de und Gerä­te beim Gebraucht­wa­ren­hof kosten­los repa­rie­ren zu las­sen. Um lan­ge War­te­zei­ten zu ver­mei­den, ist die Teil­nah­me nur mit vor­he­ri­ger Anmel­dung möglich.

Auch das Repa­ra­tur-Café im Pack mer’s (Haid­feld­stra­ße 6) star­tet in das neue Jahr: Am Diens­tag, den 06. Febru­ar kön­nen Inter­es­sier­te zwi­schen 15 bis 18 Uhr ihre defek­ten Haus­halts­ge­rä­te kosten­frei von Ehren­amt­li­chen repa­rie­ren las­sen. Dabei kön­nen sie den Repa­rie­rern über die Schul­tern schau­en und zuse­hen, wie ihren alten Gegen­stän­den im besten Fall ein zwei­tes Leben ein­ge­haucht wird. Für die War­te­zeit ste­hen außer­dem Kaf­fee und Kuchen bereit und auch der Gebraucht­wa­ren­hof lädt zum Umschau­en und Ein­kauf ein.

Da die Nach­fra­ge erfah­rungs­ge­mäß groß ist, ist für die Teil­nah­me eine Anmel­dung per E‑Mail an veranstaltungen@​naturstrom.​de erfor­der­lich. So wird ver­hin­dert, dass Gäste nach Hau­se geschickt wer­den müs­sen. Ger­ne kann dabei schon ange­ge­ben wer­den, um wel­che Art von Repa­ra­tur es sich han­delt und um wel­che Uhr­zeit Sie kom­men können.

Auch die Initia­ti­ve Forch­heim for Future e.V. bie­tet Repa­ra­tur-Cafés in ihrem Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 an. Alle Infor­ma­tio­nen zu den Forch­hei­mer Repa­ra­tur-Cafés gibt es unter: https://forchheim-for-future.de/reparatur-café/.