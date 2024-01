DJK Eggols­heim 1 – TTC TTC SR Hohen­stein-Ernst­tal 2

Am Sonn­tag, 28.01.2024 ab 11.30 Uhr tref­fen in der Tisch­ten­nis­re­gio­nal­li­ga Süd die Eggols­hei­mer Tisch­ten­nis­her­ren in der hei­mi­schen Egger­bach­hal­le auf den TTC SR Hohen­stein-Ernst­tal 2.

Die Über­mann­schaft der Vor­run­de aus Sach­sen hat nur zwei Punkt auf der Minus­sei­te und ist damit Top­auf­stiegs­kan­di­dat für die drit­te Bundesliga.

Auf Eggols­hei­mer Sei­te kann Trai­ner Ales Brandtl aus dem Vol­len schöp­fen – alle Spie­ler sind fit aus der Win­ter­pau­se gekom­men. An das Hin­spiel haben die Eggols­hei­mer kei­ne guten Erin­ne­run­gen. Im ersten Regio­nal­li­ga­spiel der Ver­eins­ge­schich­te setz­te es damals eine 0:10 Klat­sche. Seit dem ist aber viel pas­siert – die Eggols­hei­mer Mann­schaft ist in der Regio­nal­li­ga ange­kom­men und durch­aus auch in der Lage Mann­schaf­ten aus dem obe­ren Drit­tel zu ärgern , wie zuletzt beim 5:5 gegen den Tabel­len­zwei­ten TTC Kist. Inso­fern dürf­te das Spiel kein Selbst­läu­fer für die Gäste aus Sach­sen wer­den und ver­spricht einen span­nen­den Verlauf.