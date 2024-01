Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 31. Janu­ar 2024, um 15 Uhr, zu sei­ner ersten Ple­nums­sit­zung im neu­en Jahr zusam­men. Sie fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wird dem Gre­mi­um gemein­sam mit Finanz­re­fe­rent Micha­el Ruben­bau­er den Ent­wurf des Haus­halts­plans 2024 vor­le­gen. Die ganz­tä­gi­gen Haus­halts­be­ra­tun­gen fin­den dann am 19. Febru­ar 2024 im Rah­men einer öffent­li­chen Sit­zung statt. Die Ver­ab­schie­dung des Etats ist für eine Sit­zung am 6. März 2024 vorgesehen.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung der Sit­zung steht der Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­stät­te im Stadt­teil St. Johan­nis durch das Dia­ko­ni­sche Werk für rund 12,6 Mil­lio­nen Euro bei einem städ­ti­schen Bau­ko­sten­zu­schuss in Höhe von vor­aus­sicht­lich knapp 8,1 Mil­lio­nen Euro. Außer­dem wird sich das Gre­mi­um mit dem Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren für ein neu­es Wohn­ge­biet an der Hohl­mühl­lei­te befas­sen und die ein­ge­gan­ge­nen Stel­lung­nah­men im Rah­men der Betei­li­gung der Öffent­lich­keit behan­deln. Ein wei­te­res The­ma der Sit­zung wird die geplan­te Erwei­te­rung der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bay­reuth sein. Auf dem Gelän­de der stän­di­gen Feu­er­wa­che Bay­reuth soll ein neu­es Ver­wal­tungs­ge­bäu­de als Erwei­te­rung der Lei­stel­le entstehen.

Die kom­plet­te Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zum Down­load zur Verfügung.