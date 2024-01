Mit 90:75 gewan­nen die Bau­nach Young Pikes das Spit­zen­spiel in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te gegen den Tabel­len­drit­ten TSV Wolnz­ach. Damit blei­ben die Bau­n­a­cher wei­ter­hin in der Haupts­moor­hal­le unge­schla­gen und festig­ten den her­vor­ra­gen­den 2. Platz.

Gut ein­ge­stellt von Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der star­te­ten die Gast­ge­ber in die Par­tie und lagen in der 5. Minu­te mit 9:4 gleich vor­ne. Neo Kri­za­no­vic und David Ger­hard, die in die­sem Abschnitt mit acht bzw. sie­ben Punk­ten glänz­ten erhöh­ten dann den Vor­sprung auf 27:16, bevor Filip Schin­ham­mer, der Tops­corer der Gäste, mit einem Wurf von der Mit­tel­li­nie den 27:20 Stand nach zehn Minu­ten herstellte.

Zu Beginn des 2. Vier­tels war es Jan­nis Rümer, der den Vor­sprung auf 37:26 aus­bau­te, bevor dann Abdul Karioui dafür sorg­te, dass die Füh­rung in die­ser sehens­wer­ten Par­tie zur Pau­se beru­hi­gen­de 15 Punk­te (51:36) betrug.

Nach dem Wech­sel hat­te sich der Wolnz­a­cher Inte­rims­trai­ner Lukas Kap­pel­mei­er eini­ge tak­ti­sche Vari­an­ten über­legt und begann die 2. Hälf­te mit einer 3:2‑Zonenabwehr. Die jun­gen Hech­te aber brauch­ten nicht lan­ge, um sich auf die neue Ver­tei­di­gung des Geg­ners ein­zu­stel­len, zumal sie wei­ter­hin aggres­siv in der Abwehr agier­ten. Zwar gelang es den Hal­ler­tau­ern jetzt, mit Leo Hurzl­mei­er ihre zwei­te Angriffs­waf­fe bes­ser ins Spiel zu brin­gen, doch am Gesamt­ergeb­nis änder­te sich bis zur 25. Minu­te (57:44) nur wenig. Auch ver­tei­dig­te der Tabel­len­drit­te nur sehr foul­an­fäl­lig, sodass die Bau­n­a­cher immer wie­der an die Frei­wurf­li­nie kamen. Ins­ge­samt 18 Ver­su­che hat­ten sie allein in die­sem Abschnitt, wovon sie 15 ver­wan­deln und so den Vor­sprung bis zum Ende des Vier­tels sogar auf 70:54 aus­bau­en konnten.

Die Geschich­te der letz­ten zehn Minu­ten ist schnell erzählt: Obwohl die Wolnz­a­cher noch ein­mal alles ver­such­ten, konn­ten sie nie näher als auf 12 Punk­te (79:67, 36. Minu­te) her­an­kom­men, zumal Hurzl­mei­er mit 5 Fouls das Feld ver­las­sen muss­te. So konn­ten Nico Höl­lerl und Danas Kaza­ke­vici­us auf Bau­n­a­cher Sei­te mit gelun­ge­nen Aktio­nen den letzt­end­lich nie gefähr­de­ten 90:75 Erfolg unter Dach und Fach brin­gen und somit auch den direk­ten Ver­gleich (93:84 für Wolnz­ach im Hin­spiel) für sich entscheiden.

Coach Jörg Mau­solf war nach dem Spiel sehr zufrie­den: „Wolnz­ach war der erwar­tet schwe­re Geg­ner, sehr erfah­ren und hat zu kei­ner Pha­se auf­ge­ge­ben. Aber wir sind sta­bil geblie­ben und hat­ten das Spiel im Griff, auch wenn noch Luft nach oben war. Am Ende haben wir sogar den direk­ten Ver­gleich gewon­nen, was will man mehr.“

Somit sind die Young Pikes gut gerü­stet für den kom­men­den Sams­tag, denn dann tritt der unge­schla­ge­ne Tabel­len­füh­rer aus Augs­burg in Strul­len­dorf (17 Uhr) an.

Bau­nach: Karioui 15 Punk­te, Ger­hard 12/1 Drei­er, Höl­lerl 12/2, Kaza­ke­vici­us 11, Krza­no­vic 10/1, Piprek 9/1, Krö­ner 9/1, Rümer 9/1, Gün­ther 3, Sau­er, Mau­solf, Amiel.

Wolnz­ach: Schin­ham­mer 21/1, Hurzl­mei­er 14/2, Lu. Bäu­mel 11/1, Hoff­mei­ster 11/1, Cir­ci­ro­g­lu 10, Le. Bäu­mel 6/2, Lin­ken­bach 2, Weiß, Hahnemann.