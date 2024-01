Stadt Bam­berg bestä­tigt Refe­ren­ten – Stadt­rat wählt Dr. Ste­fan Gol­ler und Chri­sti­an Hin­ter­stein mit deut­li­cher Mehr­heit für wei­te­re sechs Jahre.

„Die­se Ent­schei­dung ist ein Ver­trau­ens­be­weis und eine ver­dien­te Wert­schät­zung für die bis­he­ri­ge gute Arbeit“, erklär­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Der Stadt­rat Bam­berg hat in sei­ner jüng­sten Sit­zung mit deut­li­cher Mehr­heit zwei Refe­ren­ten wie­der­ge­wählt: Dr. Ste­fan Gol­ler (Refe­rat für Wirt­schaft und Digi­ta­li­sie­rung) und Chri­sti­an Hin­ter­stein (Refe­rat für Sicher­heit, Recht und Ord­nung) wur­den für wei­te­re sechs Jah­re bestätigt.

In die­sem Zusam­men­hang traf der Stadt­rat dar­über hin­aus einen Grund­satz­be­schluss, dass berufs­mä­ßi­ge Stadt­rats­mit­glie­der und Refe­rats­lei­tun­gen in Zukunft grund­sätz­lich aus­ge­schrie­ben wer­den, wenn die Amts­zei­ten enden. Soll­te der Stadt­rat bei einem oder einer amtie­ren­den Stelleninhaber:in die direk­te Ver­län­ge­rung für eine wei­te­re Amts­zeit infra­ge stel­len, soll die­se Aus­schrei­bung vor­ge­nom­men wer­den. Dar­über soll der Stadt­rat acht Mona­te vor Ende der Amts­zeit ent­schei­den. Bei der Dis­kus­si­on in der Voll­sit­zung wur­de aber auch deut­lich, dass sich kei­ne baye­ri­sche Kom­mu­ne ohne Not von bewähr­ten Füh­rungs­kräf­ten trennt oder eine direk­te Wie­der­wahl ver­wei­gert, wenn die Kom­pe­tenz unbe­strit­ten ist.

Zwei lang­jäh­ri­ge Führungskräfte

Im Mai 2018 über­nahm Dr. Ste­fan Gol­ler, der zuvor das Bür­ger­mei­ster­amt gelei­tet hat­te, das damals neu gegrün­de­te Refe­rat für Wirt­schaft und Digi­ta­li­sie­rung. Der pro­mo­vier­te Diplom-Kauf­mann ist damit auch für das Betei­li­gungs­con­trol­ling und somit für die städ­ti­schen Toch­ter­un­ter­neh­men zuständig.

Chri­sti­an Hin­ter­stein begann 2003 als Bau­ju­rist in der Stadt­ver­wal­tung und lei­tet bereits seit 1. Juni 2012 als berufs­mä­ßi­ger Stadt­rat das Refe­rat 1 der Stadt­ver­wal­tung. In sei­nen Zustän­dig­keits­be­reich fal­len unter ande­rem das Ord­nungs­amt, das Stra­ßen­ver­kehrs­amt und das Amt für Brand- und Katastrophenschutz.