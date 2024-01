Das Modell-Hei­mat­pro­jekt „In der Hei­mat Leben K‑L-W“ Zwischenbericht.

„In der Hei­mat leben-K-L‑W“ , das Vor­zei­ge- und Modell­pro­jekt der drei VG-Wal­ber­la­ge­mein­den Kirch­eh­ren­bach, Leu­ten­bach und Wei­lers­bach mit der Quar­tiers­ma­na­ge­rin Anne­lie­se Iser, hat sich zu einem Voll­tref­fer ent­wickelt. Es zeigt ein­mal mehr, wie not­wen­dig es in der heu­ti­gen Zeit ist, wie groß der Bedarf und auch der Wunsch der Bevöl­ke­rung ist, sich zu begeg­nen, sich aus­zu­tau­schen, aber auch sich in sozia­len, kul­tu­rel­len, künst­le­ri­schen oder prak­ti­schen Din­gen wei­ter zu bil­den und berei­chern zu lassen.

Das Haus der Begeg­nung HdB , als eines der Ergeb­nis­se der bis­lang so erfolg­rei­chen und breit­ge­fä­cher­ten Quar­tiers­ar­beit von Anne­lie­se Iser, lie­fert den besten Beweis.

Kaum ein Tag in der Woche, an dem nicht eine oder sogar meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen im HdB oder bei den Treffs den Mit­glied­ge­mein­den von den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aller Alters­klas­sen wahr­ge­nom­men wer­den und damit unter Beweis stel­len, wie wert­voll und not­wen­dig sol­che Pro­jek­te für die Kom­mu­nen sind. Die gro­ße Akzep­tanz zeigt deut­lich auf, dass die­ser Trend sich fort­set­zen wird.

Wenn eine gan­ze Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft die­sen neu­en Weg beschrei­tet, lässt auf­hor­chen und den Wil­len ver­mu­ten, dass man der Anony­mi­sie­rung, Ver­ein­sa­mung oder Stadt­flucht der jün­ge­ren Gene­ra­ti­on ent­ge­gen­wir­ken wolle.

Doch Quar­tiers­ma­na­ge­rin Anne­lie­se Iser kämpft bis­lang weit­ge­hend allei­ne mit einem Stab von ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern. Bis jetzt stand ihr den ersten Anlauf­jah­ren die Cari­tas als zuver­läs­si­ger Part­ner zur Seite.

Doch nun sind auch die poli­ti­schen Kom­mu­nen ver­stärkt mit gefor­dert, der Quar­tier­ma­na­ge­rin ent­spre­chend Unter­stüt­zung zukom­men zu las­sen mit dem Ziel, den Ein­woh­nern eine lebens­wer­te und lie­bens­wer­te Umge­bung zu erhal­ten mit einer Palet­te von indi­vi­du­el­len Ange­bo­ten, die den Bedürf­nis­sen der jewei­li­gen Kom­mu­ne ent­spricht und dabei die vor­herr­schen­den Akti­vi­tä­ten und Struk­tu­ren durch Ver­ei­ne oder Inter­es­sen­grup­pen mit einbindet.

Das Haus der Begeg­nung in der Bahn­hof­str. 25 mit sei­nen bar­rie­re­frei­en Räum­lich­kei­ten ist mitt­ler­wei­le eine Anlauf­stel­le für die drei Gemein­den gewor­den mit ent­spre­chen­der Aus­la­stung, die viel nicht für mög­lich gehal­ten hätten.

Regel­mä­ßig trifft sich Mon­tag­vor­mit­tag ab 10:00 Uhr die Krab­bel­grup­pe für Kin­der bis 1,5 Jah­ren zu der kei­ne Anmel­dung erfor­der­lich ist. Diens­tags bie­tet die Senio­ren­grup­pe Ehren­bürg ab 10:00 Uhr Sturz­pro­phy­la­xe mit fach­kund­li­cher Anlei­tung an. Ab 15:00 Uhr ist für zwei Stun­den „Offe­ner Kid’s Treff“ für bis zu 3 Jah­ren mit Eltern oder Groß­el­tern. Mitt­wochs haben der­zeit ab 9:30 Uhr Erwach­se­ne ab ca. 55 Jah­ren die Gele­gen­heit, sich bei einem Han­dy / Tablett Anfän­ger­kurs mit den neu­en Medi­en ver­traut zu machen.

Eben­falls Mitt­wochs trifft sich im Zwei-Wochen- Rhyth­mus ab 14:00 Uhr die Senio­ren­grup­pe für Men­schen mit Pfle­ge- oder Betreu­ungs­be­darf. Im Pro­gramm ste­hen Aus­tausch , Sin­gen, Rät­sel, Spie­le oder ein­fa­che Bewe­gungs­the­ra­pie. Gegen­wär­tig sind eini­ge Plät­ze frei gewor­den. Anmel­dung bei Anne­lie­se Iser Hei­mat­pro­jekt im HdB.

Ein wei­te­res Mitt­woch­s­an­ge­bot gibt es am 21. Und 28. Febru­ar 2024. Für Kin­der ab 4 Jah­re geht es dann um musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung im jeweils 45-Minuten-Takt.

Don­ners­tag­nach­mit­tag ist das belieb­te und gut besuch­te VG-Cafè ab 14:00 Uhr jeder­mann geöff­net. Kaf­fee, Kuchen, Geträn­ken, gemein­sa­men Sin­gen, Spie­len und guter Unter­hal­tung tref­fen sich Frau­en und Män­ner aus den 3VG_​Gemeinden bei viel Kurz­weil. Auch hier ist bei Bedarf Fahr­dienst durch das HdB angeboten.

Der Frei­tag­nach­mit­tag gehört wie­der­um im 14 tägi­gem Zyklus den Kin­dern bei „Bun­ten Nach­mit­ta­gen“ ab 15:00 Uhr. Tine Run­del aus Wei­lers­bach sorgt jeweils mit abwechs­lungs­rei­chem Pro­gramm für päd­ago­gisch wert­vol­le Betä­ti­gung. Ein­fach vor­bei­kom­men, schnup­pern und infor­mie­ren. Kin­der­dis­co, Pop­corn­ma­chen am 9.- und Spiel­stun­de mit Wäsche­klam­mern am 23.- sind die näch­sten Februartermine.

Zeit­gleich gibt es Frei­tags wei­ter­hin kosten­los Mal­kur­se für Erwach­se­ne mit Hei­mat­künst­ler Erich Mül­ler. Wer Lust hat nach eige­nen Vor­stel­lun­gen mit Acryl- oder Was­ser­far­ben zu malen, ist hier in guten Hän­den. Frei­wil­li­ge Spen­den für das zur Ver­fü­gung gestell­te Mate­ri­al sind erwünscht. Immer wie­der wer­den auch Mal­kur­se für jün­ge­re Men­schen angeboten.

Pfle­ge­be­ra­tung gibt es am 1. Febru­ar 2024 ab 14:00 Uhr von der Cari­tas- Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge. Ter­min­ver­ein­ba­rung unter angehoerige@​caritas-​bamberg-​forchheim.​de oder Tel: 09191 – 707272.

Han­dy- und Tablet-Sprech­stun­de unkom­pli­ziert, indi­vi­du­ell und kosten­los gibt es am Don­ners­tag 15.02.24 ab 15:00 Uhr.

Die Gar­ten­freun­de laden ins HdB am Diens­tag 20. 02.24 Um 19:00 Uhr zum Vor­trag „Visi­ten­kar­te Vorgarten“.

Das Bil­der­buch­ki­no ist am Mitt­woch, 21.02.24 ab 15:00 Uhr im HdB zu Gast und wen­det sich mit“Henry und Hen­ri­et­te. Die Eier sind weg“ an die Kin­der ab 4Jahre, ger­ne auch in Beglei­tung eines Erwach­se­nen. Anmel­dung bei der Büche­rei St.Bartholomäus Kirch­eh­ren­bach erwünscht.

Gesprächs­run­de und Aus­zeit für Men­schen, die Ange­hö­ri­ge pfle­gen, betreu­en oder ver­sor­gen, gibt es unter dem Titel „Atem­pau­se“ immer wie­der mit der Pfle­ge­kraft A. Bap­ti­stel­la von der Cari­tas. Am Montag,26. 02. Ab 14:00 Uhr kann man unge­zwun­gen mit ande­ren reden, die in ähn­li­chen Situa­tio­nen sind und dabei Hil­fe und neue Impul­se bekommen.

Am Mitt­woch, 28.02. ab 18:00 Uhr gehört ein Raum im HdB dem neu­en Lese­club für alle, die gern lesen und sich ger­ne über Bücher austauschen.

Das Febru­ar­pro­gramm endet am 29. Mit einem Abend­vor­trag der Cari­tas Fach­stel­le um19:00 Uhr zum The­ma: Plötz­lich pfle­ge­be­dürf­tig ‑was nun? Wer bekommt einen Pfle­ge­grad? Was ist zu tun, wenn jemand allei­ne nicht mehr zurecht kommt? Was kann man über den Ent­la­stungs­bei­trag abrechnen?

In Vor­be­rei­tung ist gegen­wär­tig eine neue Bil­der­aus­stel­lung einer ört­li­chen Künst­le­rin in den Räu­men des HdB. Auch Kon­zer­te sind durch die Quar­tiers­ma­na­ge­rin Iser im Jah­res­ab­lauf in Planung.