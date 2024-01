Ein­kau­fen bei „Tan­te Emma“, mit der Ves­pa in den Urlaub, abends ins Kino und zum Zeit­ver­treib eine Par­tie „Mensch ärge­re dich nicht“ – in den Faschings­fe­ri­en lädt das Pfalz­mu­se­um Forch­heim zu einer klei­nen Zeit­rei­se in die 50er und 60er Jah­re ein.

Unter dem Mot­to „Oma, Opa erzähl doch mal“, gibt es in den Faschings­fe­ri­en, genau­er gesagt am 15. Febru­ar 2024, in Zusam­men­ar­beit mit dem Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Forch­heim-Nord einen Akti­ons­tag, zu dem Kinder/​Enkel zusam­men mit ihren Groß­el­tern herz­lich will­kom­men sind.

Im klei­nen Tan­te-Emma-Laden im Stadt­mu­se­um Forch­heim begrüßt ein Ver­käu­fer die Kin­der hin­ter der Laden­the­ke. Oma und Opa kön­nen bei die­ser Gele­gen­heit gleich erzäh­len, was und wie sie frü­her ein­ge­kauft haben, als es noch kei­ne XL-Super­märk­te gab. Im klei­nen Kino im Muse­um flim­mern Film­aus­schnit­te aus den 50 und 60er Jah­ren über die Lein­wand. Viel­leicht ken­nen Oma und Opa sogar eini­ge der Schauspieler*innen und auch die Dreh­or­te wieder?

Und was hat man frü­her auf Festen und bei Fami­li­en­fei­ern geges­sen und getrun­ken? – Wir haben ein paar typi­sche Klas­si­ker der 60er Jah­re zum Schna­bu­lie­ren vor­be­rei­tet – mehr wird noch nicht verraten 🙂

Beginn ist am 15. Febru­ar 2024, um 9.30 Uhr, im Stadt­mu­se­um im Pfalz­mu­se­um Forch­heim. Der Preis beträgt 4 Euro pro Per­son, für Fami­li­en maxi­mal 12 Euro. Eine Anmel­dung im Pfalz­mu­se­um unter Tele­fon (09191)714–351 ist erforderlich.