Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unter Alko­hol­ein­fluss gefahren

Bad Rodach. Am Sams­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Hel­drit­ter Stra­ße einen Pkw der Mar­ke Peu­geot. Hier­bei konn­te in der Atem­luft des 44-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,82 Pro­mil­le. Des­halb ord­ne­ten die Poli­zi­sten eine Blut­ent­nah­me an. Bestä­tigt sich der Alko­hol­wert, erwar­tet den Mann ein Buß­geld in Höhe von 500,- Euro. Außer­dem muss er sei­nen Füh­rer­schein für einen Monat abgegeben.

Alko­hol­fahrt

Grub am Forst. Am Sams­tag, gegen 21:00 Uhr, wur­de ein 27-Jäh­ri­ger aus Mee­der in der Gru­ber Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men der Kon­trol­le konn­ten die Beam­ten in der Atem­luft des jun­gen Man­nes „typi­schen“ Geruch alko­ho­li­scher Geträn­ke wahr­neh­men. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter, gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,84 Pro­mil­le. Die Fahrt unter Alko­hol­ein­fluss hat ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot und ein Buß­geld in Höhe von 500,- Euro zur Folge.

Nach Alko­hol­fahrt Poli­zi­sten angegriffen

Lau­ter­tal. Am Sams­tag, gegen 21:35 Uhr, wur­de ein ver­un­fall­ter Pkw auf der Kreis­stra­ße CO 23 bei Lau­ter­tal mit­ge­teilt. Vor Ort muss­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass die 56-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin im Bereich einer Rechts­kur­ve nach links von der Fahr­bahn abkam und so ihr Pkw im Stra­ßen­gra­ben zum Still­stand kam. Die unver­letz­te Dame stand augen­schein­lich deut­lich unter Alko­hol­ein­fluss. Einen Alko­hol­vor­test ver­wei­ger­te sie. Die Poli­zi­sten ord­ne­ten dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me an. Auch die­se woll­te die Frau nicht über sich erge­hen las­sen. Im Rah­men der Durch­füh­rung trat und schlug sie nach den Beam­ten. Außer­dem belei­dig­te sie fort­lau­fend. Nach Been­di­gung der Maß­nah­men durf­te die Dame ihren „Rausch“ in der Aus­nüch­te­rungs­zel­le aus­schla­fen. Sie muss sich u.a. wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Tät­li­chen Angriff auf Voll­streckungs­be­am­te verantworten.

In Schlan­gen­li­ni­en gefahren

Coburg. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen wur­de ein „Schla­gen­li­ni­en­fah­rer“ bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg mit­ge­teilt. Das Fahr­zeug konn­ten anschlie­ßend in der Hin­den­burg­stra­ße gestoppt und die Fah­re­rin einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei stell­ten die Beam­ten in der Atem­luft der 32-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Ein frei­wil­li­ger Alko­hol­vor­test erreich­te einen Wert von 1,28 Pro­mil­le. Anschlie­ßend muss­te bei der Frau eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den. Sie erwar­tet zusätz­lich eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betrun­ken Unfall verursacht

Kro­nach: Am 27.01.2024 gegen 14:15 Uhr miss­ach­te­te ein 53 jäh­ri­ger aus dem Bereich Küps mit sei­nem Pkw das Rot­licht der Ampel­an­la­ge an der Kreu­zung Rodach­er Stra­ße / Sie­chen­an­ger­stra­ße und stieß mit dem bevor­rech­tig­ten Pkw eines 59 jäh­ri­gen Kro­na­ch­ers zusammen.

Die Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt, es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen von ca. 10000 Euro. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach stell­te sich her­aus, dass der Ver­ur­sa­cher mit knapp 1,6 Pro­mil­le nicht uner­heb­lich alko­ho­li­siert war. Er muss­te daher eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen und sein Füh­rer­schein wur­de auf Anord­nung sicher­ge­stellt. Der Fah­rer muss sich nun wegen einer Straf­tat der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge Alko­hol verantworten.

Zeu­gen für Unfall­flucht gesucht

Kro­nach: Zwi­schen dem 24.01.2024 12:00 Uhr und 26.01.2024 08:15 Uhr wur­de ein VW Pas­sat, wel­cher am Fahr­bahn­rand in der St-Johan­nes-Stra­ße abge­stellt war, durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren und im Bereich des vor­de­ren lin­ken Kot­flü­gels beschä­digt. Zeu­gen die Hin­wei­se zum Täter bzw. tat­ver­däch­ti­gen Fahr­zeug machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Kenn­zei­chen­dieb­stahl

Teu­schnitz: Im Zeit­raum 25.01.2024 17:00 Uhr bis 26.01.2024 09:00 Uhr ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das vor­de­re Kenn­zei­chen eines in der Fich­ten­stra­ße auf der Fahr­bahn abge­stell­ten Hyun­dai. Soll­ten sie im Zusam­men­hang mit die­ser Tat Fest­stel­lun­gen gemacht haben, mel­den sie sich bit­te bei der Poli­zei Kronach.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -