Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Scharf auf Lebensmittel

Bam­berg. Am Sams­tag­abend wur­de eine 56-jäh­ri­ge Kun­din eines Ein­kaufs­mark­tes in der Star­ken­feld­stra­ße dabei beob­ach­tet, wie sie diver­se Lebens­mit­tel in ihre mit­ge­führ­te Umhän­ge­ta­sche steck­te, und das Geschäft ver­las­sen woll­te, ohne die Ware zu bezah­len. Die Lebens­mit­tel hat­ten einen Wert von über 62 Euro.

Gar­ten­tür beschädigt

Bam­berg. Die Poli­zei sucht Zeu­gen zu einer Sach­be­schä­di­gung, die sich am Frei­tag zwi­schen 17 Uhr und 18.30 Uhr in der Schrei­ber­stra­ße ereig­net hat. Nach­dem ein bis­lang unbe­kann­ter Täter dort zwei Müll­ton­nen umwarf, beschä­dig­te er den Schließ­me­cha­nis­mus des Gar­ten­tür­chens eines dort befind­li­chen Anwe­sens. Zeu­gen­mel­dun­gen wer­den unter Tel.: 0951/9129–210 entgegengenommen.

Schei­ben­wi­scher verbogen

Bam­berg. In der Zeit von 18.50 Uhr bis 21.20 Uhr wur­den am Sams­tag­abend an einem in der Ama­li­en­stra­ße gepark­ten Opel sowohl die bei­den vor­de­ren als auch der hin­te­re Schei­ben­wi­scher von einem unbe­kann­ten Täter ver­bo­gen. Hin­wei­se hin­sicht­lich des Ver­ur­sa­chers nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unter Dro­gen­ein­fluss

Bam­berg. Eine 50-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin wur­de am Sams­tag­abend einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, da die Beam­ten fest­stell­ten, dass sie wäh­rend der Fahrt einen Joint rauch­te. Außer­dem führ­te sie noch eine gerin­ge Men­ge Betäu­bungs­mit­tel mit sich. Zu guter Letzt stell­te sich auch noch her­aus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me angeordnet.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH: In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter in der Stra­ße „Erlein“ von einem auf der Stra­ße gepark­ten Pkw Audi A6 das hin­te­re Kenn­zei­chen. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter bzw. den Ver­bleib des Kenn­zei­chens (EBN-DS 512) geben?

Ein­brü­che

HALL­STADT: In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ver­such­te ein Unbe­kann­ter erfolg­los in drei Gast­stät­ten in der Bam­ber­ger Stra­ße ein­zu­bre­chen. Hier­bei rich­te­te der Täter an Türen und Fen­stern einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000,- Euro an. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

Son­sti­ges

RÖBERS­DORF: In der Haupt­stra­ße wur­de in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sams­tags ein Seat­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten fest, dass der 26-jäh­ri­ge Fah­rer aus dem Land­kreis Haß­furt unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein Test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von 1,32 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und die Wei­ter­fahrt unter­sagt wur­de. Der Füh­rer­schein wird dem jun­gen Mann nun für meh­re­re Mona­te entzogen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Die­sel unbe­rech­tigt abgezapft

A 70 / Park­platz Giech­burg­blick. Im Zeit­raum von Frei­tag­abend bis Sams­tag­früh zapf­te ein unbe­kann­ter Täter ca. 700 Liter Die­sel aus dem Tank einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne, wel­che am dor­ti­gen Park­platz in Fahrt­rich­tung Schwein­furt geparkt war. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 1400€. Hin­wei­se, wel­che zur Ermitt­lung des Täters füh­ren, nimmt die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 entgegen.

Zu viel für E‑Scooter

Bam­berg. Kurz nach Mit­ter­nacht von Sams­tag auf Sonn­tag fiel einer Strei­fe ein E‑Scooter in der Sie­chen­stra­ße auf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­te sehr schnell deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Die Durch­füh­rung eines frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­tests ergab einen Wert von 0,88 Pro­mil­le. Somit war die Fahrt des 24-Jäh­ri­gen been­det und es erfolg­te ein wei­te­rer Atem­al­ko­hol­test auf der Dienst­stel­le. Da der Fah­rer kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat­te, muss­te eine Sicher­heits­lei­stung von über 500€ erho­ben werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung und Hausfriedensbruch

Grä­fen­berg. Unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich im Zeit­raum vom 20.01.2024 – 27.01.2024 Zutritt zu einem unbe­wohn­ten Alt­bau. Über ein Gara­gen­tor gelang­ten die Täter ledig­lich in den Vor­raum des Hau­ses. Beim Auf­tre­ten einer Türe wur­de eine Zar­ge beschä­digt. Dubio­ser­wei­se wur­den kei­ner­lei Gegen­stän­de ent­wen­det. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf 100 EUR. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl von zwei Kettensägen

Göß­wein­stein. Zwi­schen dem 25.01.2024 – 27.01.2024 ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter zwei Ket­ten­sä­gen. Die­se wur­den vom Geschä­dig­ten in einem unver­sperr­ten Schup­pen neben dem Anwe­sen auf­be­wahrt. Der Wert der bei­den Sägen beläuft sich auf 750 EUR.

Wer Anga­ben zur Tat oder Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt, unter Tel. 09194/7388–0, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am 27.01.2023 kam es auf der Kreis­stra­ße FO 13 zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einer Rad­fah­re­rin und einem Krad­fah­rer. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de die Rad­fah­re­rin schwer ver­letzt und ins Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert. Der Krad­fah­rer wur­de eben­falls ver­letzt und in das nächst­ge­le­ge­ne Kran­ken­haus gebracht. Zur Klä­rung des Unfall­her­gangs wur­de durch die Staats­an­walt­schaft Bam­berg die Hin­zu­zie­hung eines Gut­ach­ters ange­ord­net. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5000,00€. Zur Unfall­auf­nah­me muss­te die Kreis­stra­ße gesperrt werden.

Vor Ort wur­de bekannt, dass der Ver­kehrs­un­fall von meh­re­ren direk­ten Zeu­gen beob­ach­tet wur­de. Da die­se bis­lang nicht bekannt sind, wer­den die­se gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Jugend­grup­pe begeht meh­re­re Straftaten

Lich­ten­fels. Am Sams­tag, kurz vor 17 Uhr, stell­te eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels wäh­rend ihrer Strei­fen­fahrt in der Bam­ber­ger Stra­ße eine etwa 10-köp­fi­ge Grup­pe poli­zei­be­kann­ter Jugend­li­cher fest. Bei Erblicken des Strei­fen­wa­gens flüch­te­ten aus die­ser Per­so­nen­grup­pe her­aus drei Jugend­li­che und rann­ten in Rich­tung Bahn­hof davon. Die Strei­fen­be­sat­zung nahm sofort fuß­läu­fig die Ver­fol­gung auf und konn­te die drei Jugend­li­chen nach eini­gen 100 Metern Sprint ein­ho­len. Kurz bevor die Jugend­li­chen gestellt wur­den, warf einer von ihnen – ein 15-Jäh­ri­ger – einen Gegen­stand davon. Bei der anschlie­ßen­den Über­prü­fung wur­de fest­ge­stellt, dass es sich hier­bei um einen aus­zieh­ba­ren Schlag­stock han­del­te, wel­cher einen ver­bo­te­nen Gegen­stand nach dem Waf­fen­ge­setz dar­stellt. Der 15-Jäh­ri­ge erhält nun eine Anzei­ge. Die Jugend­li­chen wur­den anschlie­ßend durch­sucht, hier­bei wur­den kei­ne wei­te­ren ver­bo­te­nen Gegen­stän­de aufgefunden.

Der Kon­takt mit der Poli­zei schreck­te die Jugend­grup­pe den­noch nicht davon ab, unmit­tel­bar im Anschluss an die Poli­zei­kon­trol­le ein Elek­tronik­fach­ge­schäft in der Main­au auf­zu­su­chen und dort erneut nega­tiv auf­zu­fal­len. Einer der Jugend­li­chen, ein 17-Jäh­ri­ger, steck­te eine Packung mit Kopf­hö­rern im Wert von 90 Euro unter sei­ne Jacke und woll­te das Geschäft ver­las­sen. Dies bemerk­te jedoch ein Ver­käu­fer, wel­cher die Poli­zei ver­stän­dig­te. Der 17-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Zudem wur­den die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten der Jugend­li­chen infor­miert und auch das Jugend­amt wird in Kennt­nis gesetzt.

Unter Alko­hol­ein­fluss Auto gefahren

Bad Staf­fel­stein. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 02:15 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bei einer 61-jäh­ri­gen VW-Fah­re­rin eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Ein bei der Dame durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,56 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, wei­ter­hin erhält die Fahr­zeug­füh­re­rin eine Anzei­ge nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Gepark­ter Pkw mas­siv beschädigt

Bad Staf­fel­stein. Am Frei­tag, gegen 15:30 Uhr, stell­te eine 64-Jäh­ri­ge ihren wei­ßen Dacia in der Bischof-von-Din­kel-Stra­ße ord­nungs­ge­mäß ab. Als sie am Sams­tag­mor­gen, um 09:20 Uhr, zu ihrem Pkw zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass die­ser im Front­be­reich mas­siv beschä­digt war. Der Scha­den wird auf unge­fähr 5.000 Euro geschätzt. Die Beschä­di­gun­gen stamm­ten offen­sicht­lich von einem Ver­kehrs­un­fall. Der Ver­ur­sa­cher säu­ber­te die Unfall­stel­le augen­schein­lich noch und flüch­te­te anschlie­ßend. Hin­wei­se zur Ver­kehrs­un­fall­flucht erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Gepark­ten Pkw angefahren

Lich­ten­fels, OT Schney. Im Zeit­raum von Don­ners­tag, 25.01.2024, 13:00 Uhr bis Sams­tag, 27.01.2024, 17:15 Uhr wur­de ein im Pfarr­weg gepark­ter grau­er Mitsu­bi­shi ange­fah­ren. Hier­durch wur­de die Fah­rer­tü­re zer­kratzt und ein­ge­dellt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr im Anschluss ein­fach davon. Der Sach­scha­den beläuft sich auf cir­ca 2.000 Euro. Hin­wei­se zur Ver­kehrs­un­fall­flucht erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Pkw mut­wil­lig zerkratzt

Michel­au i. OFr., OT Schwür­bitz. Auf einem Park­platz in der Erhard-Vogel-Stra­ße wur­de am Sams­tag zwi­schen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr wur­de ein gepark­ter sil­ber­ner VW mut­wil­lig beschä­digt. Der Fahr­zeug­hal­ter stell­te meh­re­re Krat­zer in sei­ner Fah­rer­tür fest. Er schätzt den Scha­den auf cir­ca 1.000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.