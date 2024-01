Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mehr­fa­cher Dieb­stahl führt zum Ermittlungsrichter

Am Nach­mit­tag des 27.01.2024 wur­den in einem Kauf­haus in der Erlan­ger Innen­stadt zwei Frau­en im Alter von 34 und 42 Jah­ren dabei beob­ach­tet, wie sie gemein­schaft­lich ein Paar Schu­he ent­wen­de­ten und den Laden ver­lie­ßen. Der Laden­de­tek­tiv ver­folg­te die Frau­en und ver­stän­dig­te die Polizei.

Bei­de Täte­rin­nen bega­ben sich in der Nähe in ein wei­te­res Geschäft, aus wel­chem sie diver­se Mode­schmuck­ar­ti­kel und Hygie­ne­ar­ti­kel ent­wen­de­ten. Als sie den zwei­ten Laden ver­las­sen woll­ten, wur­den sie aufgehalten.

Neben den genann­ten Arti­keln wur­de noch ein neu­er Kin­der­geld­beu­tel auf­ge­fun­den, der wohl aus einem drit­ten Geschäft stam­men dürf­te. Ins­ge­samt erbeu­te­ten die Frau­en Gegen­stän­de im Gesamt­wert von etwa 250 Euro.

Es wur­de wäh­rend der poli­zei­li­chen Sach­be­ar­bei­tung fest­ge­stellt, dass bei­de in jüng­ster Ver­gan­gen­heit mehr­fach wegen Dieb­stäh­len auf­fäl­lig gewor­den waren. Der dienst­ha­ben­de Jour-Staats­an­walt stell­te Haft­an­trag gegen bei­de Frauen.

Sie wer­den im Lau­fe des Sonn­tags beim zustän­di­gen Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, wel­cher über die Unter­su­chungs­haft ent­schei­den wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a. d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sams­tag Nach­mit­tag wur­de ein 25-jäh­ri­ger in Ober­rei­chen­bach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, nach­dem er lang­sam und unsi­cher vor einer Poli­zei­strei­fe fuhr.

Bei der Kon­trol­le konn­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Ein Dro­gen­test vor Ort ver­lief posi­tiv, was eine Blut­ent­nah­me zur Fol­ge hatte.

Nach Erhalt des Blut­ergeb­nis­ses erwar­tet den Fahr­zeug­füh­rer eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Drogeneinfluss.

Sach­be­schä­di­gung am Pkw

In der Zeit von Frei­tag Abend bis Sams­tag Früh wur­de in Her­zo­gen­au­rach, Anna-Herr­mann­Stra­ße ein Pkw beschädigt.

Der beschä­dig­te Pkw stand am rech­ten Fahr­bahn­rand und wur­de von unbe­kann­ten Täter auf der Fah­rer­sei­te zerkratzt.

Der Scha­den beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Hin­wei­se an die PI Her­zo­gen­au­rach unter: 09132/7809–0.