Nie auch nur den Hauch einer Chan­ce hat­te der BBC Bay­reuth heu­te Abend ange­sichts der 72:100 (28:46)-Auswärtsniederlage in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A bei den Job­Stairs GIE­SSEN 46ers.

Die per­so­nel­le Lage bei Bay­reuth gestal­te­te sich sehr ange­spannt. Neben den ver­letz­ten Moritz Ple­scher und Mari­os Gio­tis fehl­te auch der unter der Woche neu ver­pflich­te­te Bes­nik Bek­te­shi. “Sein Ein­satz ist noch nicht mög­lich, weil sein bis­he­ri­ger Ver­ein im Koso­vo trotz Drän­gens der Ver­ant­wort­li­chen des BBC Bay­reuth kei­ne Frei­ga­be für den Spie­ler erteil­te. Der BBC hat erst in der kom­men­den Woche die Mög­lich­keit, wei­te­re Schrit­te ein­zu­lei­ten, um die Spie­ler­li­zenz für Bes­nik Bek­te­shi zu erhal­ten”, erklär­te BBC-Geschäfts­füh­rer Fried­rich Har­tung vor Beginn der Par­tie. Die Bay­reu­ther star­te­ten in Gie­ßen mit Len­ny Liedt­ke, Phil­ip Jalal­po­or, Aaron Car­ver, Shane Gat­ling und Esa Ahmad.

1.Viertel

Shane Gat­ling sorg­te mit einem Drei­er zum 3:4 vor 2.263 Zuschau­ern für die ersten Bay­reu­ther Punk­te. Ins­ge­samt star­te­te Gie­ßen aber bes­ser und führ­te nach gut zwei­ein­halb Minu­ten mit 11:3. Esa Ahmad ver­kürz­te dann auf 5:11. In die­ser ner­vö­sen Früh­pha­se gab es vie­le Tur­no­vers auf bei­den Sei­ten. Nach knapp sechs­ein­halb Minu­ten hat­te der BBC auf 10:13 ver­kürzt. Nach einem Drei­er von Kapi­tän Phil­ip Jalal­po­or war Bay­reuth auf 13:15 dran. Der BBC zeig­te sich stark im Offen­siv-Rebound, der Ball woll­te aber zu sel­ten durch die Reu­se. Bay­reuth lag schließ­lich zum Vier­tel­en­de mit 13:17 zurück.

2.Viertel

Robin Ben­zing und Tre­Vi­on Crews mit je zwei Frei­wurf­tref­fern erhöh­ten für Gie­ßen auf 21:13, Dua­ne Wil­son ließ einen Drei­er zum 24:13 fol­gen – damit war der Vor­sprung der Hes­sen zwei­stel­lig. Als die Gast­ge­ber auch noch auf 27:13 erhöh­ten, rief BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic zur Aus­zeit an die Sei­ten­li­nie. Phil­ip Jalal­po­or mach­te mit einem Drei­er schließ­lich die ersten Bay­reu­ther Punk­te im zwei­ten Vier­tel zum 16:27, Esa Ahmad ver­kürz­te wei­ter auf 18:27. Gie­ßen zog dann aber wie­der auf 34:20 davon. Ein unsport­li­ches Foul von Shane Gat­ling hat­te kei­ne nega­ti­ven Fol­gen für den BBC. Zwei Minu­ten vor Vier­tel­en­de lagen die 46ers mit 38:24 vor­ne. Nach einem wei­te­ren unsport­li­chen Foul für den BBC durch Mar­co Rahn stand es schließ­lich 42:24 für die Gast­ge­ber. Mit einem für Bay­reuth ent­täu­schen­den 46:28 für Gie­ßen ging es in die Halb­zeit. Die Drei­er­quo­te der Gast­ge­ber lag in der ersten Hälf­te mit fünf von sie­ben bei her­vor­ra­gen­den 71 Pro­zent, die Drei­er­quo­te des BBC betrug nur 23 Prozent.

3.Viertel

Gie­ßen bau­te den Vor­sprung nach der Pau­se auf 56:31 und damit auf 25 Punk­te aus. Die mit­ge­rei­sten Bay­reu­ther Fans stimm­ten Gesän­ge “Wir wol­len euch kämp­fen sehen” an und mahn­ten den auch von Head­coach Mla­den Dri­jen­cic vor der Par­tie rekla­mier­ten “Kampf­mo­dus” an. Robin Ben­zing mach­te mit einem Drei­er das 61:35 für die 46ers. Shane Gat­ling ant­wor­te­te mit einem Drei-Punkt-Spiel zum 38:61. 64:39 für die Gast­ge­ber stand es nach 25 Minu­ten. Der BBC biss sich an der Gie­ße­ner Defen­si­ve ein ums ande­re Mal die Zäh­ne aus. Bay­reuth ließ in der Fol­ge meh­re­re Gele­gen­hei­ten aus, den Rück­stand auf unter 20 Zäh­ler zu redu­zie­ren. Zum Ende des drit­ten Abschnitts lagen die Gast­ge­ber schließ­lich mit 71:45 vorne.

4.Viertel

Die Gie­ße­ner leg­ten Selbst­ver­trau­en pur an den Tag und erhöh­ten auf 75:45 – 30 Punk­te Vor­sprung. Für den BBC war es ein kom­plett gebrauch­ter Tag. Man ver­such­te vie­le Wür­fe von jen­seits der Drei-Punk­te-Linie, traf aber viel zu schwach. Gie­ßen erhöh­te auf 81:47. Immer­hin traf der Bay­reu­ther Nach­wuchs­mann Lou­is Naut­hon dann einen Drei­er zum 50:81. Die Gast­ge­ber zogen jedoch wei­ter auf 86:50 davon. Zur Mit­te des Schluss­vier­tels stand es 90:53 für die 46ers, Gie­ßen schon­te jetzt ver­stärkt die Stamm­kräf­te und gab dem Nach­wuchs Ein­satz­zei­ten. Gera­de defen­siv lie­ßen die Gast­ge­ber aber kaum nach. 92:61 stand es gut drei Minu­ten vor Spiel­schluss. Am Ende stand ein nie gefähr­de­ter Gie­ße­ner 100:72-Sieg auf der Anzei­ge­ta­fel. Nach 19 Spiel­ta­gen hat der BBC jetzt 18:20 Punk­te auf dem Kon­to und muss auf­pas­sen, an den für die Play­offs der Pro A qua­li­fi­zie­ren­den Tabel­len­plät­zen dran zu bleiben.

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer beim BBC Bay­reuth war Kapi­tän Phil­ip Jalal­po­or mit 18 Punk­ten, Esa Ahmad hat­te 17 Zäh­ler auf dem Kon­to. Stärk­ste Bay­reu­ther Reboun­der mit jeweils vier abge­grif­fe­nen Bäl­len waren Aaron Car­ver und Len­ny Liedt­ke. Bei den Job­Stairs GIE­SSEN 46ers war Dua­ne Wil­son mit 23 erziel­ten Punk­ten. Jona­than Mai­er war mit sie­ben gesi­cher­ten Bäl­len bester Reboun­der der Gastgeber.

Sta­ti­stik

Job­Stairs GIE­SSEN 46ers: Dua­ne Wil­son (23 Punkte/​3 Fouls), Tre­Vi­on Crews (14/1), Till Hey­ne (0/1), Ste­fan Fun­dic (14/4), Robin Ben­zing (12/2), Jona­than Mai­er (5/4), Luis Fig­ge (3/2), Luca Kahl (4/4), Dejan Kova­ce­vic (6/2), Roland Nya­ma (9/4), Simon Kra­j­co­vic (10/3);

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (11 Punkte/​2 Fouls), Corey Mani­gault (8/3), Phil­ip Jalal­po­or (18/4), Selim Fofa­na (3/2), Mar­co Rahn (3/3), Esa Ahmad (17/4), Aaron Car­ver (3/1), Lou­is Naut­hon (3/2), Len­ny Liedt­ke (6/5);