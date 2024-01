Sel­ber Wöl­fe vs. ESV Kauf­beu­ren 3:2 n. P. (2:0; 0:1; 0:1/1:0)

In einem umkämpf­ten Spiel konn­ten sich die Sel­ber Wöl­fe gegen Kauf­beu­ren im Penal­ty­schie­ßen den Zusatz­punkt sichern. Im ersten Drit­tel waren die Wöl­fe deut­lich über­le­gen und ver­pass­ten es, die Füh­rung noch deut­li­cher zu gestal­ten. Kauf­beu­ren war gera­de im Mit­tel­drit­tel dann bes­ser im Spiel und stell­te die Par­tie nach regu­lä­rer Spiel­zeit nicht unver­dient auf Unent­schie­den. In der Over­ti­me waren die Wöl­fe wie­der das deut­lich stär­ke­re Team, ver­pass­ten hier aber die Ent­schei­dung. Im Penal­ty­schie­ßen krön­te Neu­zu­gang Ilya Andry­uk­hov sei­ne star­ke Lei­stung und konn­te alle Ver­su­che der Gäste abwehren.

Star­kes erstes Drit­tel der Wölfe

In einem kurz­wei­li­gen Drit­tel erwisch­ten die Wöl­fe einen guten Start und hat­ten durch McN­eill die erste Chan­ce der Begeg­nung. Die Füh­rung besorg­te dann Kolu­paylo, der kei­nen Geg­ner­druck erhielt und über­legt über die Fang­hand von Fieß­in­ger hin­weg zum 1:0 traf. Im Anschluss wur­den die Jokers akti­ver und spiel­ten sich erst­mals im Drit­tel der Wöl­fe fest. Neu­zu­gang Andry­uk­hov war hier ein ums ande­re Mal gefor­dert, konn­te die Füh­rung aber fest­hal­ten. In die stärk­ste Pha­se der Gäste hin­ein gelang den Wöl­fen dann der näch­ste Tref­fer. Bas­sen setz­te nach einem Schuss von Camp­bell ent­schlos­sen nach und konn­te so auf 2:0 stellen.

Gegen Ende des Drit­tels gab es dann auf bei­den Sei­ten die ersten Straf­zei­ten, aus wel­chen jedoch noch kei­ne Mann­schaft Kapi­tal schla­gen konnte.

Jokers wer­den stärker

Die Gäste zeig­ten im zwei­ten Drit­tel ein kom­plett ande­res Gesicht. Direkt nach Beginn hat­ten sie die erste gute Mög­lich­keit, wel­che Andry­uk­hov noch ent­schär­fen konn­te. Nach einem Bul­ly im Angriffs­drit­tel, wel­ches Burg­hart gewann, war Krauß zur Stel­le und ließ mit sei­nem plat­zier­ten Schuss über den Scho­ner hin­weg Andry­uk­hov kei­ne Abwehr­chan­ce und ver­kürz­te für die Jokers. Die Defen­si­ve der Wöl­fe hat­te alle Hän­de voll zu tun und es gelang nur noch sel­ten Ent­la­stung. Kauf­beu­ren war nun deut­lich gif­ti­ger und erspiel­te sich immer wie­der gute Chan­cen. Erst in den letz­ten fünf Minu­ten waren die Wöl­fe wie­der akti­ver. Bas­sen, Knack­stedt und Hel­jan­ko hat­ten gute Chan­cen den alten Abstand wie­der her­zu­stel­len. Letzt­lich ging es mit der knap­pen Füh­rung in die näch­ste Pause.

Umkämpf­tes Schlussdrittel

Die Wöl­fe kamen deut­lich druck­vol­ler aus der Pau­se und waren nun auch wie­der deut­lich gefähr­li­cher. Die Jokers dräng­ten zuneh­mend auf den Aus­gleich und Andry­uk­hov war immer wie­der in höch­ster Not gefordert.

Eine zwei-auf-eins-Situa­ti­on spiel­ten die Gäste dann kon­se­quent zu Ende, bei wel­cher nach Quer­pass von Heigl auf Oswald dies­mal auch der Sel­ber Goa­lie geschla­gen war. Es ent­wickel­te sich eine span­nen­de Schluss­pha­se mit Chan­cen auf bei­den Sei­ten, doch der ent­schei­den­de Tref­fer woll­te bei­den Teams nicht gelin­gen. Letzt­lich ging es dann in Overtime.

Hier waren die Wöl­fe dann die klar ton­an­ge­ben­de Mann­schaft. Nach einem star­ken Save von Andry­uk­hov über­brück­te Hanusch die neu­tra­le Zone mit einem star­ken Pass auf Hel­jan­ko, der jedoch am Tor vor­bei­schoss. Auch Miglio, der sich nach einer star­ken Ein­zel­lei­stung durch­setz­te und allein auf Fieß­in­ger zulief, schei­ter­te mit sei­nem Abschluss. Die letz­te Chan­ce hat­te dann Trs­ka, doch sein Schuss fand eben­so wenig den Weg ins Tor, wor­auf­hin es ins Penal­ty­schie­ßen ging.

Als erster Schüt­ze war Kolu­paylo ange­lau­fen, der sei­nen Penal­ty sou­ve­rän ver­wan­del­te. Andry­uk­hov belohn­te sich für sei­ne star­ke Lei­stung und konn­te alle drei Ver­su­che der Gäste ent­schär­fen und somit den Sieg für die Wöl­fe fest­hal­ten und sei­nem Team den Zusatz­punkt sichern.

