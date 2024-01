Was muss ich zukünf­tig bei einem Hei­zungs­tausch beach­ten? Und: Wie kann ich PV-Strom sinn­voll nutzen?

Kosten­lo­ser Info­abend mit zwei inter­es­san­ten Vor­trä­gen am Diens­tag, den 20. Febru­ar 2024; Infor­mie­ren auch Sie sich!

Fos­si­le Ener­gie­trä­ger wie Öl und Gas wer­den durch die CO2-Beprei­sung immer teu­rer und auch der Strom­preis ist seit eini­gen Jah­ren auf hohem Niveau. Um aus der Preis­spi­ra­le aus­bre­chen zu kön­nen, muss man sich als Wohn­haus­be­sit­zer über­le­gen, wel­che kon­kre­ten Maß­nah­men sinn­voll sind. Aber auch das Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz (GEG) zwingt zum Han­deln. In einer Vor­trags­rei­he am 20. Febru­ar 2024 in den Kino­sä­len der Neu­en Film­büh­ne in Lich­ten­fels wird der inter­es­sier­ten Bevöl­ke­rung auf­ge­zeigt, wel­che gesetz­li­chen Vor­ga­ben zu beach­ten sind und wie der eige­ne Strom auf dem Haus­dach gün­stig pro­du­ziert wer­den kann. Eine Anmel­dung über den Ticket­shop der Spar­kas­se ist erforderlich.

Mit dem neu­en Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz (GEG) hat die Bun­des­re­gie­rung den Umstieg auf kli­ma­freund­li­che Hei­zun­gen beschlos­sen. Ziel ist es, die Wär­me­wen­de schnel­ler vor­an­zu­brin­gen, denn noch immer wer­den hier­zu­lan­de rund drei Vier­tel der Hei­zun­gen mit fos­si­len Brenn­stof­fen wie Gas oder Öl betrie­ben. Wer heu­te in eine neue Hei­zung inve­stiert, soll­te das nach­hal­tig tun. Wel­che Anfor­de­run­gen an Wohn­ge­bäu­de gestellt wer­den, wird im Vor­trag „Das neue Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz: Was muss ich bei mei­nem Wohn­haus beach­ten?“ beleuch­tet. Durch Herrn Alex­an­der Bächer, Ener­gie­be­ra­ter der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken, wer­den vie­le Fra­gen beant­wor­tet und dadurch den Haus­be­sit­ze­rin­nen und –besit­zern die Ver­un­si­che­rung genom­men: Was gilt für mein Wohn­haus und was ist tech­nisch mög­lich? Was ist wirt­schaft­lich? Was schafft Sicher­heit? Und was ist not­wen­dig, damit unse­re Wohn­ge­bäu­de kli­ma­neu­tral wer­den? Wel­che Über­gangs­fri­sten beim Umstieg auf moder­ne, umwelt­freund­li­chen Hei­zun­gen gibt es? Dar­über hin­aus erhal­ten Sie einen umfas­sen­den Über­blick über die aktu­el­len För­der­mög­lich­kei­ten mit Schwer­punkt auf Wohn­ge­bäu­de und Heizungen.

Eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit, den häus­li­chen Strom­be­darf teil­wei­se selbst zu decken, stellt die eige­ne Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge auf dem Eigen­heim dar. Der Ansturm auf PV-Anla­gen ist der­zeit rie­sig, egal ob es sich um klei­ne Bal­kon­mo­du­le oder gro­ße Dach­an­la­gen han­delt. Neue Ange­bo­te und Dienst­lei­stun­gen für Eigen­tü­mer und Mie­ter, staat­li­che För­der­pro­gram­me und unter­schied­li­che Spei­cher­tech­no­lo­gien besche­ren der Pho­to­vol­ta­ik einen regel­rech­ten Boom. Eigen­tü­mer bis­lang unge­nutz­ter Dächer erhal­ten von Herrn Peter Hoch­stat­ter, eben­falls Ener­gie­be­ra­ter der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken, im Vor­trag „Pho­to­vol­ta­ik – mit der Son­ne zu mehr Unab­hän­gig­keit!“ unab­hän­gi­ge Infor­ma­tio­nen und Ant­wor­ten auf die wich­tig­sten Fra­gen rund um die Erzeu­gung, Nut­zung, Spei­che­rung und Ver­mark­tung von Strom aus Pho­to­vol­ta­ik, der Errich­tung und Instal­la­ti­on einer PV-Anla­ge zur Pacht oder zum Kauf und der steu­er­recht­li­chen Hand­ha­bung die­ser klei­nen Sonnenkraftwerke.

Ist mein Dach für die Nut­zung der Solar­ener­gie über­haupt geeig­net? Die­se Fra­ge kann man sehr schnell bei einem Blick in das Solar­ka­ta­ster des Land­krei­ses Lich­ten­fels beant­wor­ten. Die auf der Home­page des Land­krei­ses zur Ver­fü­gung ste­hen­de Online-Platt­form führt den Anwen­der in weni­gen Schrit­ten zu wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zur geplan­ten PV-Anla­ge. Anhand kon­kre­ter Bei­spie­le wird Ihnen die Nut­zung des Solar­ka­ta­sters erläutert.

Die Ver­an­stal­tung am Diens­tag, den 20. Febru­ar 2024, fin­det im Rah­men der „Lich­ten­fel­ser Son­nen­ta­ge“ des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Koope­ra­ti­on mit der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels sowie der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken statt. Bei­de Vor­trä­ge wer­den zwei­mal par­al­lel um 18.00 Uhr und 19.30 Uhr in der Neu­en Film­büh­ne, Bam­ber­ger Stra­ße 3, Lich­ten­fels, ange­bo­ten. Der Ein­tritt ist frei. Auf­grund begrenz­ter Sitz­plät­ze ist eine Anmel­dung für jeden Vor­trag zwin­gend erfor­der­lich. Die­se hat über den Ticket­shop auf der Home­page der Spar­kas­se zu erfol­gen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch unter: www​.lich​ten​fel​ser​-son​nen​ta​ge​.de.

