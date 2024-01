KIR­CHEN­PIN­GAR­TEN, LKR. BAY­REUTH. Am Sams­tag­abend brach im Hei­zungs­raum eines Wohn­hau­ses in Kir­chen­pin­gar­ten ein Feu­er aus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.

Gegen 18 Uhr bemerk­te ein Bewoh­ner des Hau­ses in der Stra­ße „Denn­hof“ Brand­ge­ruch sowie Rauch und ver­stän­dig­te über den Not­ruf die Poli­zei und die Feu­er­wehr. Ein 62-jäh­ri­ger Bewoh­ner hat­te sich unter­des­sen in den Kel­ler bege­ben, um der Ursa­che auf den Grund zu gehen. Dabei zog er sich eine Rauch­gas­ver­gif­tung zu und muss­te sich in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben. Über 60 Feu­er­wehr­kräf­te der umlie­gen­den Weh­ren brach­ten die Flam­men im Hei­zungs­kel­ler des Gebäu­des rasch unter Kon­trol­le und ver­hin­der­ten damit ein Über­grei­fen auf wei­te­re Räu­me. Der Sach­scha­den beträgt etwa 35.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.