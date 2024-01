Bis 18. Febru­ar 2024 beim Welt­frei­wil­li­gen­dienst Bam­berg bewerben

Noch bis zum 18. Febru­ar 2024 kön­nen sich jun­ge Men­schen zwi­schen 18 und 28 Jah­ren beim Welt­frei­wil­li­gen­dienst der Erz­diö­ze­se Bam­berg bewer­ben. Wofür? Es geht um ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr in den Län­dern Indi­en, Tan­sa­nia, Sene­gal, Boli­vi­en oder Peru. Teil­neh­men­de arbei­ten ein Jahr lang in Kin­der­gär­ten, Wai­sen­häu­sern, Pfle­ge­hei­men oder Kran­ken­häu­sern. Das kom­men­de Welt­frei­wil­li­gen­jahr beginnt im Sep­tem­ber 2024.

Pau­li­ne Ber­let, die im ver­gan­ge­nen Jahr in Peru war, spricht vol­ler Begei­ste­rung von der Aus­lands­er­fah­rung: „Es war das beste Jahr in mei­nem Leben! Ich wür­de das jedem emp­feh­len. Es braucht Mut, den Schritt zu wagen, aber es lohnt sich!“ In die­ser Zeit hat sie sich nicht nur per­sön­lich wei­ter­ent­wickelt und Freun­de gefun­den, son­dern auch zahl­rei­che Erin­ne­run­gen gesammelt.

Finan­ziert wird das Welt­frei­wil­li­gen­jahr vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung und Zusam­men­ar­beit (BMZ) sowie vom Erz­bis­tum Bam­berg. Vor­aus­set­zung ist der Schul­ab­schluss oder eine abge­schlos­se­ne Berufs­aus­bil­dung. Auch mit einem abge­schlos­se­nen Stu­di­um ist es mög­lich, einen Welt­frei­wil­li­gen­dienst zu machen.

Wer Inter­es­se an einem Sozia­len Jahr im Aus­land hat, fin­det wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.frei​wil​lig​-ins​-aus​land​.de