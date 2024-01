Das Jahr 2024 ist für Hel­mut Sta­del­mann ein beson­de­res Jahr. Nach inzwi­schen 75 Lebens­jah­ren, davon 65 Jah­re Kampf­kunst, 55 Jah­re ver­hei­ra­tet und 25 Jah­ren Oki­na­wa Kara­te in der Frän­ki­schen Schweiz, blickt Hel­mut mit sei­nen Mit­glie­dern posi­tiv in die Zukunft. Nach stän­di­gem Trai­ning in Kirch­eh­ren­bach, Eber­mann­stadt und Forch­heim zäh­len wir zwi­schen­zeit­lich sechs gegrün­de­te Kara­te Abtei­lun­gen in Wei­lers­bach, Neu­ses, Effel­trich, Reuth, Pretz­feld und Pox­dorf. Mit zwei Buch­ver­öf­fent­li­chun­gen, Part­ner­schaf­ten mit Volks­hoch­schu­len, Arbeits­krei­sen, Lehr­amt, Sozi­al­be­treu­ung, Schu­len und Kin­der­gär­ten sind wir in unse­rer Kara­te-Woche stän­dig aktiv und wer­den ger­ne für ent­spre­chen­de Ver­an­stal­tun­gen ein­ge­la­den. Vie­le Lehr­gän­ge, Mei­ster­prü­fun­gen, Semi­na­re und Lei­stungs-Prü­fun­gen zie­hen sich durch das gan­ze Jahr und bestä­tigt unse­re qua­li­fi­zier­te, erfolg­rei­che und ehren­amt­li­che Aus­bil­dung mit star­ken Mit­glieds­zah­len. Die eigent­li­che gro­ße Jubi­lä­ums­fei­er ist im Dezem­ber 2024 geplant. Das Bild zeigt einen Teil unse­rer Akti­ven und Hel­mut mit sei­ner ersten Schü­le­rin Fr. Sabri­na Hof­mann. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de