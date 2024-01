CSU, Frau­en Uni­on und Jun­ge Uni­on Wun­sie­del spen­den für Sanie­rung städ­ti­scher Keller

Für die Sanie­rung der städ­ti­schen Kel­ler in der Kel­ler­gas­se haben die Wun­sied­ler Orts­ver­bän­de von CSU, Frau­en Uni­on und Jun­ger Uni­on 1.100 Euro an die Stadt Wun­sie­del über­ge­ben. Das Geld stammt aus der jähr­li­chen Weih­nachts­ak­ti­on, bei der die Mit­glie­der des Orts­ver­bands Weih­nachts­ge­schen­ke zur Ver­fü­gung stel­len, die anschlie­ßend ver­stei­gert wer­den. Der Erlös kommt jeweils gemein­nüt­zi­gen Zwecken in Wun­sie­del zugute.

CSU-Orts­vor­sit­zen­der Aaron Grimm: „Ich freue mich, dass wir heu­er das wich­ti­ge Pro­jekt Kel­ler­gas­sen-Sanie­rung unter­stüt­zen kön­nen. Hier wird ein kul­tur­ge­schicht­li­cher Schatz unse­rer Hei­mat bewahrt und zugleich ein Rück­zugs­raum für geschütz­te Fle­der­maus­ar­ten erhalten.“

Gemein­schaft­lich mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de des Land­rats­amts Wun­sie­del, ver­tre­ten durch ‚Mister Kel­ler­gas­se‘ Ste­fan Schür­mann, saniert die Stadt seit meh­re­ren Jah­ren die alten Kel­ler. Sie sol­len teil­wei­se im Som­mer der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wer­den und beson­ders im Win­ter als Fle­der­maus-Habi­tat dienen.

Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik ist dank­bar die Unter­stüt­zung: „In Zei­ten knap­per Kas­sen sind wir bei die­sem wich­ti­gen Pro­jekt auf Spen­den drin­gend ange­wie­sen. Nur so kann es gelin­gen, unser Juwel Kel­ler­gas­se für die Nach­welt zu erhal­ten und für die Gegen­wart erleb­bar zu machen.“