Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Betrun­ken mit dem Fahr­rad unterwegs

Her­zo­gen­au­rach – Am 27.01.2024, gegen 01:30 Uhr, fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Her­zo­gen­au­rach ein Fahr­rad­fah­rer im Stadt­ge­biet auf, der sein Gefährt nicht mehr sicher füh­ren konn­te und sich mit deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en fort­be­weg­te. Eine durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le brach­te schnell den Grund für die Aus­fall­erschei­nun­gen des 43-jäh­ri­gen zu Tage. Der Ver­kehrs­teil­neh­mer hat­te einen Alko­hol­wert von ca. zwei Pro­mil­le. Die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und eine Blut­ent­nah­me waren die Fol­ge. Der Fahr­rad­fah­rer muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Röt­ten­bach – Zu viel Alko­hol am Steuer

Ziem­lich über­rascht waren die Beam­ten der Höch­stadter Poli­zei als sie das Test­ergeb­nis der Alko­hol­mes­sung sahen.

Am spä­ten Frei­tag­abend wur­den die Höch­stadter Beam­ten von einem Ver­kehrs­un­fall­ge­sche­hen in Röt­ten­bach infor­miert. Nach Mit­tei­lung wäre dem 46-jäh­ri­gen Unfall­ge­schä­dig­ten in der Ring­stra­ße ein Pkw in Schlan­gen­li­ni­en ent­ge­gen­ge­kom­men. Die 38-jäh­ri­ge Fah­re­rin des ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeu­ges kam infol­ge des Alko­hol­kon­sums auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te mit dem Pkw des Unfallgeschädigten.

An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Nach ersten poli­zei­li­chen Schät­zun­gen wird von rund 20.000 Euro aus­ge­gan­gen. Nicht genug! Ein Test der Frau ergab deut­lich über 2 Pro­mil­le. Fol­ge des Gesche­hens. Die Frau muss­te ihren Füh­rer­schein abge­ben und ein Straf­ver­fah­ren wird eingeleitet.