Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg und Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mit Alko­hol am Steuer

Kronach/​Gundelsdorf – Bei der Fahr­zeug­kon­trol­le eines 31-jäh­ri­gen Man­nes wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ver­lief posi­tiv und wird dem jun­gen Mann ein Fahr­ver­bot und ein Buß­geld bescheren.

PKW mut­wil­lig beschädigt

Kro­nach – Am Sams­tag, gegen 02:00 Uhr, kam es vor dem Anwe­sen Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße 4, zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem wei­ßen VW Golf VI. Dabei trat der Täter mehr­mals gegen den PKW und zer­schlug die Front­schei­be des Fahr­zeugs. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ab­lauf und der Per­son des Täters, an die Poli­zei in Kro­nach, Tele­fon: 503 – 0.

Dieb­stahl eines Sattelaufliegers

Küps – In Zeit­raum vom 01.01.24 bis zum 25.01.24, wur­de in Küps, Am Bahn­hof 10, ein „Schmitz Cargobull“ Sat­tel­auf­lie­ger, der Fir­ma SFT Trans­port GmbH, ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Sat­tel­auf­lie­gers, an die Poli­zei in Kro­nach, Tel.: 503 – 0