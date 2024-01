Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ins­ge­samt sie­ben Laden­dieb­stäh­le wur­den im Lau­fe des Frei­tags bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt ange­zeigt. Die Täter unter­schied­li­chen Geschlechts und Alters ent­wen­de­ten Waren im Gesamt­wert von ca. 100,- Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ein Unbe­kann­ter ver­ur­sach­te in der Hegel­stra­ße am Don­ners­tag einen Scha­den. Ein gepark­ter Mini wur­de zwi­schen 7 Uhr und 12.30 Uhr an der Heck­klap­pe zer­kratzt. Der Scha­den wird auf 400,- Euro geschätzt.

Son­sti­ges

Bam­berg. Eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na wur­de am Frei­tag, gegen 22 Uhr, bei einem 17-jäh­ri­gen gefun­den. Der jun­ge Mann war im Bereich der Lud­wig­stra­ße von einer Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert worden.

Zwei Auto­fah­rer unter Alko­hol und Dro­gen wur­den in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sams­tags im Stadt­ge­biet Bam­berg ange­hal­ten. In der Hall­stadter Stra­ße wur­de ein 27-jäh­ri­ger ange­hal­ten, ein ent­spre­chen­der Alko­hol­test ergab einen Wert von 0,62 Pro­mil­le. Offen­bar unter dem Ein­fluß von Rausch­gift wur­de dann noch um 3 Uhr in der Luit­pold­stra­ße 35-jäh­ri­ger ange­hal­ten. Hier schlug ein Dro­gen­test posi­tiv auf Can­na­bis an.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stahl

STE­GAU­RACH. In der Zeit von Frei­tag, ca. 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr kam es zu einem Dieb­stahl aus einem Fahr­zeug. Der Pkw park­te in der Stra­ße Am Hasen­steig. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te aus einem Geld­beu­tel, der sich im Fahr­zeug befand, 200 Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

OBER­HAID. Auf­merk­sa­men Zeu­gen fie­len am Frei­tag­abend meh­re­re Per­so­nen auf, die mit Taschen­lam­pen am ehe­ma­li­gen „Kraft-Bier­kel­ler“ in Ober­haid her­um­leuch­te­ten. Es konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass hier meh­re­re Glas­schei­ben ein­ge­schla­gen wur­den. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

VIER­ETH-THRUN­STADT. Am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag wur­de die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land über einen Ver­kehrs­un­fall infor­miert, bei dem ein Pkw in eine Hecke gefah­ren sei. Ein 72-jäh­ri­ger VW-Fah­rer kam aus zunächst unkla­rer Ursa­che von der Fahr­bahn ab und konn­te sein Fahr­zeug nicht ver­las­sen. Die Fahr­zeug­tü­ren waren durch die Hecke blockiert. Nach­dem eine Strei­fe der Poli­zei ein­ge­trof­fen hat­te, muss­te zunächst die Hecke ent­fernt wer­den. Beim Aus­stei­gen wur­de dann die Unfall­ur­sa­che schnell klar. Der Fah­rer war stark alko­ho­li­siert und wies einen Wert von über 2 Pro­mil­le auf. Der Herr wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von ca. 3.000 Euro. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung und er muss vor­erst sei­nen Weg nun zu Fuß gehen.

Son­sti­ges

VIER­ETH-THRUN­STADT. Zu einem Kamin­brand kam in der Frei­tag­nacht im Bereich Im Stäm­mig. Die Frei­wil­li­ge Feu­er war mit ca. 20 Kräf­ten vor Ort. Bis zu deren Ein­tref­fen war der Brand bereits erlo­schen. Nach­dem kein Scha­den fest­ge­stellt wur­de, konn­te das Wohn­ge­bäu­de wei­ter­hin genutzt werden.

HALL­STADT. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter schlug am Sams­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den einem 21-Jäh­ri­gen Dis­ko-Besu­cher gegen den Kopf. Der Vor­fall ereig­ne­te sich im Bereich des Park­hau­ses bei der Dis­ko­thek Vamos. Der jun­ge Mann muss­te anschlie­ßend medi­nisch ver­sorg wer­den und kam leicht ver­letzt in ein Krankenhaus.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Frei­tag­vor­mit­tag im Zeit­raum von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr wur­de ein in der Kreul­stra­ße gepark­ter schwar­zer Por­sche von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und am hin­te­ren rech­ten Stoß­fän­ger beschä­digt. Es ent­stand einen Sach­scha­den von geschätz­ten 3000 Euro. Wer kann Hin­wei­se zu dem bis­lang unbe­kann­ten Scha­dens­ver­ur­sa­cher machen?

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de ein 23-Jäh­ri­ger von einem Laden­de­tek­tiv in einem Ein­kaufs­markt in der Wil­ly-Brandt-Allee dabei beob­ach­tet, wie die­ser meh­re­re Trocken­ra­sie­rer im Wert von über 30 Euro ein­steck­te und anschlie­ßend den Kas­sen­be­reich pas­sier­te, ohne dafür zu bezahl­ten. Der Mann konn­te anschlie­ßend ange­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben wer­den. Neben einem Haus­ver­bot wird gegen den Täter wegen Laden­dieb­stah­les ermittelt.

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag, wur­de der 60-jäh­ri­ge Fah­rer eines Rol­lers in der Äuße­ren-Nürn­ber­ger-Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Infol­ge des­sen wur­de ich die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Gegen ihn wird nun wegen eines Ver­ge­hens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Beim Ran­gie­ren Fahr­zeug beschä­digt – Zeu­ge gesucht

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Eine 53-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin stieß beim Ran­gie­ren mit ihrem Fahr­zeug gegen einen gepark­ten Pkw. Anschlie­ßend ent­fern­te sich die Unfall­ver­ur­sa­che­rin von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Einem auf­merk­sa­men Zeu­gen ist es zu ver­dan­ken, dass der Unfall­her­gang letzt­lich geklärt wer­den konn­te. Die­ser hat­te den Zusam­men­stoß wahr­ge­nom­men und die Besit­ze­rin des geschä­dig­ten Fahr­zeugs auf­ge­klärt. Der männ­li­che Zeu­ge des Unfal­les wird nun gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Auf­fäl­li­ge Fahr­wei­se weckt Aufmerksamkeit

Lich­ten­fels. In der Bam­ber­ger Stra­ße fiel einer Poli­zei­strei­fe am Frei­tag­nach­mit­tag ein 31-Jäh­ri­ger auf, der ein auf­fäl­li­ges Fahr­ma­nö­ver mit sei­nem Fahr­zeug durch­führ­te. Den Beam­ten offen­bar­te sich sehr schnell der Grund der Fahr­wei­se, denn die anschlie­ßend durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le ergab, dass der 31-jäh­ri­ge Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Dar­auf­hin muss­te er sein Fahr­zeug ste­hen las­sen und darf sich nun straf­recht­lich verantworten.

Vom Unfall­ort geflüchtet

Bad Staf­fel­stein. Im Orts­teil Alten­banz kam es am Frei­tag im Bereich Laurentiusstraße/​Hirtenstraße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 74-Jäh­ri­ger hat­te sein Fahr­zeug dort ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand abge­stellt. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te das gepark­te Fahr­zeug ver­mut­lich beim Abbie­ge­vor­gang tou­chiert und hier­durch einen Sach­scha­den im unte­ren vier­stel­li­gen Bereich ver­ur­sacht. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat sich nach dem Zusam­men­stoß von der Unfall­stel­le ent­fernt. Der Unfall ereig­ne­te sich im Zeit­raum von 06:15 Uhr bis 14:15 Uhr. Wer hat etwas gese­hen? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 zu wenden.