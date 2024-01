Die The­men der Sendung:

Schrill, bunt und frech: die Fast­nacht in Fran­ken (Veitshöchheim/​Unterfranken)

Die när­ri­sche Sai­son steht kurz bevor und schon in den Tagen vor der gro­ßen Prunk­sit­zung steht in Veits­höch­heim alles Kopf. Die „Fran­ken­schau“ wirft einen Blich hin­ter die Kulis­sen der „Fast­nacht in Fran­ken“ – vom Büh­nen­auf­bau über die Mas­ke bis hin zur Kostümauswahl.

Vom Rit­ter bis zur Edel­frau: die „Gewand­schnei­derey“ aus Grä­fen­berg (Gräfenberg/​Oberfranken)

Die Alt­stadt­freun­de Grä­fen­berg ret­ten alte Häu­ser und histo­ri­sche Tore. Dafür sind die Ober­fran­ken schon vom baye­ri­schen Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um aus­ge­zeich­net wor­den. Aber sie haben noch eine Lei­den­schaft und unter­hal­ten eine eige­ne Gewand­schnei­de­rei. Hier hal­ten die Alt­stadt­freun­de rund 300 Gewän­der für die Aus­lei­he parat. Ehren­amt­li­che fer­ti­gen immer neue Mit­tel­al­ter-Out­fits für ihre „Gewand­schnei­derey“ an. Alle fünf Jah­re fin­det in Grä­fen­berg ein Bür­ger­fest mit histo­ri­schem Fest­um­zug statt – am 12. Juli 2024 ist es wie­der soweit.

Bes­ser geht’s nicht: die Cobur­ger Tanz­ma­rie­chen (Veits­höch­heim, Coburg/​Unterfranken, Oberfranken)

Übli­cher­wei­se hat ein Tanz­ma­rie­chen im Solo die Büh­ne für sich allein und ragt mit sei­ner Lei­stung her­aus. Bei der „Fast­nacht in Fran­ken“ zei­gen aber gleich vier Teen­ager Höchst­lei­stun­gen im Gar­de­tanz. Denn bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten im kar­ne­va­li­sti­schen Tanz­sport beleg­te die Tanz­sport­gar­de „Cobur­ger Mohr“ Platz eins bis vier. Ein Erfolg, der die ober­frän­ki­schen Gar­de­mäd­chen natür­lich für die „Fast­nacht in Fran­ken“ in Veits­höch­heim emp­fiehlt. Denn hier tre­ten nur die Besten auf.

Heiß­ge­lieb­tes Hif­fen­mark: die frän­ki­sche Krap­fen-Tra­di­ti­on (Haß­furth, Knetzgau/​Unterfranken)

Krap­fen, Ber­li­ner, Krep­pel – jede Regi­on hat ihren eige­nen Namen für das Gebäck, das gera­de in der när­ri­schen Jah­res­zeit weg­geht wie die sprich­wört­li­chen war­men Sem­meln. Und so vie­le Namen es gibt, so viel Fül­lun­gen gibt es auch: Mar­me­la­de, Scho­ko­la­de, Sahne­creme, Vanil­le, Eier­li­kör, um nur weni­ge zu nen­nen. Die Fran­ken haben aber eine ganz eige­ne Tra­di­ti­on. Sie neh­men als Krap­fen-Mar­me­la­de das soge­nann­te Hif­fen­mark aus der Hage­but­te. Das ist süß, cre­mig und reich an Vit­amin C.

Süßes für die See­le: Backen mit Ipek (Weißenburg/​Mittelfranken)

Was wäre das Leben ohne selbst gebacke­nen Kuchen und süße Teil­chen? Ziem­lich öde, fin­det Ipek Başa­ran-Stö­ber. Dass es aber gera­de in der Faschings­zeit mehr als Krap­fen gibt, beweist die Fran­ken­schau-Köchin mit drei lecke­ren Back­re­zep­ten. Es gibt Cro­nuts, eine Mischung aus Crois­sant und Donut, einen cre­mi­gen Käse­ku­chen und eine gesun­de Alter­na­ti­ve, die sich per­fekt als süßes Früh­stück eig­net: Baked Oats, Hafer­flocken aus dem Ofen.

Fast­nachts-Rät­sel: Kar­ten für Veits­höch­heim (Veitshöchheim/​Unterfranken)

Die „Fran­ken­schau“ löst für die­ses Jahr das letz­te Fast­nachts­rät­sel auf, wofür Michl Mül­ler wis­sen woll­te, wel­ches Tier mit Bauch­red­ner Seba­sti­an Reich 2023 bei der Fast­nacht in Fran­ken auf der Büh­ne stand. Die Gewin­ne­rin oder der Gewin­ner darf sich über zwei Kar­ten für die Prunk­sit­zung am 2. Febru­ar freuen.

