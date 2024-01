Letz­ten Don­ners­tag­abend ver­sam­mel­ten sich die Mit­glie­der des Frän­ki­sche Schweiz Ver­eins (FSV) Leu­ten­bach zu einem aus­ge­las­se­nen Wirts­haus­sin­gen im gemüt­li­chen Ambi­en­te des Braue­rei­gast­hofs Alt in Dietz­hof. Die Ver­an­stal­tung lock­te zahl­rei­che Besu­cher an, die gemein­sam in fröh­li­cher Run­de Volks­lie­der und Schla­ger zum Besten gaben.

Die Atmo­sphä­re im Braue­rei­gast­hof Alt war geprägt von einer Mischung aus Tra­di­ti­on, Gesel­lig­keit und musi­ka­li­scher Viel­falt. Die Sän­ger und Sän­ge­rin­nen san­gen sowohl rühr­se­li­ge als auch trau­ri­ge sowie der­be Lie­der. Um sicher­zu­stel­len, dass jeder am Gesang teil­neh­men konn­te, ver­teil­te der FSV eigens erstell­te Lie­der­hef­te, die die Tex­te der gesun­ge­nen Stücke ent­hiel­ten. Dabei stand nicht die Per­fek­ti­on im Vor­der­grund, son­dern das gemein­sa­me Erle­ben und die Freu­de am Sin­gen. Es wur­de herz­lich dazu ermun­tert, die Lie­der mit­zu­sin­gen, unge­ach­tet des­sen, ob man den Text per­fekt beherrsch­te oder nicht.

Die musi­ka­li­sche Beglei­tung über­nahm der Akkor­de­on­spie­ler Ben­no Drum­mer aus Schel­len­berg. Mit sei­nem Akkor­de­on schuf er eine mit­rei­ßen­de Kulis­se für die Sän­ger und trug durch sei­ne humor­vol­len Geschich­ten zu einer unge­zwun­ge­nen und fröh­li­chen Atmo­sphä­re bei. Im Lau­fe des Abends ent­spann­te sich die Stim­mung wei­ter, sodass in der „Wirts­stubn“ sogar ver­ein­zelt Tän­zer zu den Klän­gen von Ben­no Drum­mer zu sehen waren. Die Ver­bin­dung von tra­di­tio­nel­lem Wirts­haus­sin­gen und dem leben­di­gen Spiel des Akkor­de­ons schuf eine ein­ma­li­ge Atmo­sphä­re, die die Gäste sicht­lich genossen.

Das fröh­li­che Bei­sam­men­sein fand gro­ßen Anklang, und die Anwe­sen­den äußer­ten den Wunsch, dass der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein Leu­ten­bach solch ein Wirts­haus­sin­gen mög­lichst bald wie­der­ho­len möge. Die Ver­an­stal­tung erwies sich als gelun­ge­ner Abend vol­ler Musik, Tra­di­ti­on und Geselligkeit.